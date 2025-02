No solo los fanáticos de WWE no gustan de Hulk Hogan ya, sino hasta muchos de los luchadores. Primero, fue CM Punk, quien hace unos días le bajó el pulgar a The Hulkster. Y ahora, llegó el turno de Grayson Waller, quien dijo recientemente que tiene cero interés en entrevistar a Hogan en su sección de entrevistas, The Grayson Waller Effect.

En una reciente entrevista con Gabby LaSpisa para su video podcast Gabby AF, quien le preguntó lo siguiente:

► Grayson Waller se muestra en contra de interactuar con Hulk Hogan en WWE

«¿Y qué hay de Hulk Hogan? ¿A todo el mundo le encanta Hulk Hogan? Deberíamos tener a Hulk Hogan en tu programa».

A lo cual, Waller sorprendió con una declaración bastante inesperada, dejándose ver sin caretas en torno a qué opina de Hogan y su presencia en WWE:

«No lo entiendes, hermano. Estoy bien. Me encanta la cerveza, soy un gran fan de la cerveza. Pero no creo que Hulk Hogan sea el tipo de persona con el que haría un ‘shoey’, con el que haría un brindis. Estoy bien».

Recordemos que Hogan y su cerveza patrocinan WWE desde este 2025, sin embargo, Hogan fue abucheado por los fans en el debut de Raw en Netflix y, luego, canceló una aparición WWE Saturday Night’s Main Event.