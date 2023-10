Grayson Waller lanzó un reto a jugador de la NFL

Grayson Waller, la superestrella australiana de la WWE conocida por su afición por llamar la atención de reconocidas estrellas, centró su objetivo en en la sensación del pop Taylor Swift, quien por su parte domina los titulares ya que se encuentra en una relación con el jugador de los Kansas City Chiefs de la NFL, Travis Kelce, y asiste a sus partidos durante cada fin de semana. Waller apareció el pasado fin de semana durante un evento en vivo no televisado, burlándose de la reconocida cantante.

► Grayson Waller sigue su rivalidad con Taylor Swift

Si bien Grayson Waller ha estado provocando a Taylor Swift y The Swifties durante la última semana, en la reciente edición de WWE The Bump ha decidido llamar al jugador de la NFL, Travis Kelce, para defender el honor de su novia. Waller sugirió un enfrentamiento en WrestleMania entre él y Kelce. Waller es fanático de los Philadelphia Eagles y el hermano de Travis, Jason Kelce, quien juega para este equipo.

«¿Por qué no subes al ring y defiendes su honor? Pareces un buen tipo. ¿Por qué no vienes y me dices algo al respecto, muchacho?«

Cuando le dijeron a Waller que Travis juega mejor si Taylor asiste a sus juegos, Grayson Waller mencionó que la afirmación tiene sentido, pero insistió en que los Eagles son un mejor equipo.

«Puedo entender que muchas chicas guapas vienen al espectáculo a verme. Cuando hay lo más sexy, me pongo mi mejor desempeño. Cuando estoy luchando durante la semana y hay un ocho y medio allí, no estoy en mi mejor momento. Bien por Trav, está trabajando duro, no puedo esperar hasta que juegue contra los Eagles para que nuestra defensa lo ponga en su lugar.»

