El reconocido luchador de WWE, Grayson Waller, fue entrevistado recientemente en el podcast Going Ringside, y parece ser que le gustaron tanto las preguntas que recibió y el desarrollo del podcast, que aprovechó para comentar que cree que mucha de la prensa, especialmente la prensa tradicional, la no especializada en lucha libre, no respeta a los luchadores, ni sus personajes, ni lo que son como persona, ni su trabajo. Estas fueron sus interesantes palabras:

«Aprecio cuando hay un esfuerzo genuino puesto en la entrevista. Es evidente cuando el presentador ha hecho su tarea, conoce algo de mi trasfondo, y podemos tener una conversación significativa. Sin embargo, hay ocasiones en las que está claro que el entrevistador simplemente está siguiendo los movimientos, armado con preguntas genéricas proporcionadas por su productor.

► Grayson Waller habla de la falta de respeto de medios que cubren la lucha libre

«Cuando esta falta de preparación se convierte en falta de respeto, no tengo reparos en abordarlo. Las bromas a expensas de la lucha libre o sus atletas pertenecen a una era pasada. Somos atletas legítimos, y cualquiera que haya entrado en el ring puede dar fe de eso, especialmente los atletas de otras disciplinas».



Sin duda algunas, las palabras de Waller fueron una forma de desahogarse, y tiene razón, esto es algo que ocurre con muchos medios que cubren la lucha libre, incluyendo aquellos medios o YouTubers que dicen saber de lucha libre, pero que realmente solo van a las conferencias de prensa y a eventos para que les salga casi gratis.

Recordemos que Waller y Austin Theory tuvieron un encontronazo con un periodista en Australia, que les dijo que la lucha libre era falsa, aunque se presume que fue pactado y una forma de promocionar Elimination Chamber 2023, sin embargo, está relacionado con las palabras que dijo Waller recientemente: