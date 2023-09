Grayson Waller lleva poco tiempo en el elenco principal de WWE pero le están lloviendo las oportunidades, incluido un segmento con John Cena en Money in the Bank 2023. Eso solo lo superaría una lucha con el mismo The Champ en un Premium Live Event pero tampoco diríamos que ha decaído pues sigue creciendo en SmackDown. Pero volvemos un momento a aquella ocasión -a través de sus recientes declaraciones en After the Bell– con el futuro Hall of Famer para descubrir cómo la vivió siendo un fan de toda la vida.

► De fan a rival

«Creo que la palabra que usaría es surrealista. Obviamente, siendo un fanático de la lucha libre desde pequeño, John Cena es, como muchos dicen, el mejor de todos los tiempos, por lo que estar frente a él es asombroso, especialmente en el O2. Ese estadio estaba lleno a capacidad. Ustedes saben lo apasionados que son los fanáticos ingleses. Es una energía diferente. Personalmente, estos son los lugares donde espero estar. Cuando me llamaron, esto es a donde quería llegar.

«Cuando me enfrenté a John, no lo vi como una gran oportunidad para mí, no es que estuviera frente a él como un fan. No quiero su autógrafo ni su mercancía. Mi forma de aprender de John no es sentándome detrás del escenario con él y halagándolo. Mi forma de aprender de John es estar frente a él y luchar contra él, así que cuando estuve allí con él, lo traté como a cualquier otro oponente contra el que me enfrento. No lo vi como un héroe ni nada por el estilo, porque creo que es en ese momento cuando operas a un nivel diferente y no das lo mejor de ti».