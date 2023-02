Grayson Waller fue suspendido por WWE

Tuvo razones válidas Grayson Waller a la hora de exigir revancha contra Bron Breakker en NXT Vengeance Day. Su primer combate, en New Year’s Evil, se saldó con la defensa exitosa de Breakker gracias a la rotura de varias cuerdas que provocaron que Waller no pudiera entrar al ring antes de consumarse la cuenta de 10 de rigor.

Pero el pasado sábado, Waller quedó ya sin excusas. En el estelar de Vengeance Day, Breakker lo derrotó de manera rotunda luego de aplicarle un tremendo Superplex apoyado por la jaula de acero donde transcurrió el encuentro y seguidamente su Spear marca de la casa.

Con todo, parece que Waller no está conforme, porque el australiano interrumpió la teleconferencia de prensa concedida por Shawn Michaels, quejoso de que la lucha dentro de la jaula de acero sólo pudiera ganarse vía espaldas planas o rendición.

Ayer, Waller expuso de nuevo su argumento vía Twitter.

Anyone else find it interesting that @ShawnMichaels introduced a stipulation, mere hours before the match, that gave Bron a massive advantage on Saturday?

Guess it pays to be mates with HBK 🤭#WWENXT