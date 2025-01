El talentoso luchador australiano, Grayson Waller, vivió uno de sus más grandes sueños en 2024: presentarse ante miles de sus coterráneos en Australia, en un show de WWE. Ocurrió durante el evento premium denominado Elimination Chamber 2024: Perth, el cual tuvo lugar desde el Optus Stadium en Perth, Australia.

Waller y Austin Theory tuvieron el segmento denominado The Grayson Waller Effect, en donde tuvo como invitados al ganador del Royal Rumble 2024, Cody Rhodes, y al entonces Campeón de Peso Completo, Seth Rollins. Recientemente, Waller fue entrevistado por The West Sport, y allí reveló que fue para él un gran momento el ser estrella frente a sus compatriotas. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Grayson Waller feliz por haber aparecido ante su gente en Elimination Chamber 2024

«Qué momento tan significativo fue compartir ‘shoey’s’ (bebidas, en Australiano) con mis seguidores nativos y presentarme en uno de los escenarios más importantes de mi carrera. Sí, fue increíble, y obviamente tener a todos mis amigos y a mi familia allí fue realmente genial.

«Recuerdo que Austin Theory me agarró en un momento y me dijo algo como, ‘Oye, hombre, detente un momento y mira a tu alrededor.’ Pasar de luchar frente a 20 personas en un cobertizo en Newcastle, Nueva Gales del Sur, a estar frente a 52,000 personas fue… muy impresionante.»

«Aunque The Grayson Waller Effect terminó en un pandemonio, no resulté herido durante la confrontación entre Seth Rollins, Cody Rhodes y mi compañero de equipo, Austin Theory. Aun así, presenté un Waller Effect que desencadenaría lo que sucedería en WrestleMania 40 entre Rollins, Rhodes, The Rock y Roman Reigns.

«En cuanto a mi estado en ese momento, quiero aclarar que al llegar a Australia, mi objetivo era que se me viera como alguien que no tenía intenciones de menospreciar mi país de origen mientras estaba allí. De hecho, estoy orgulloso de representar parte del talento distintivo que viene de ‘La Tierra de Abajo’.

«Siempre voy a ser auténtico. Creo que antes de venir, dije que no iba a ser ese tipo que pretende odiar a Australia solo porque aparentemente soy un villano en la televisión. No soy un buen tipo. No soy un mal tipo. Soy un tipo real».