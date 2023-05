Grayson Waller, frustrado en elección tardía en Draft de WWE, se comparó con Tom Brady

Grayson Waller, habló del Draft de la WWE de 2023, comparándolo con el inicio de la exitosa carrera de Tom Brady en la NFL, pues se mostró frustrado por haber sido elegido tarde, algo que le sucedió a la estrella de futbol americano, pero que al final lo llevó a la fama.

A pesar de su destacado papel en NXT, donde llegó a enfrentarse al campeón Bron Breakker, Waller no fue seleccionado pronto por RAW o SmackDown y lo escogieron prácticamente al final.

Durante una entrevista con Fox Sports, Waller reveló su decepción al ver cómo numerosas estrellas de NXT eran elegidas antes que él.

“ Debo admitir que fue difíci l. Estuve allí el viernes por la noche durante cuatro o cinco horas, viendo cómo se nombraban a otros luchadores y mi nombre no aparecía. No todos estaban presentes, pero yo sí. Fui invitado a estar allí, así que esperaba ser elegido. Cuando eso no sucedió, me sentí frustrado .

En ese momento, recordó las similitudes con Tom Brady, quien también vivió una situación similar en el draft de la NFL.

Además, aseguró que se sintió decepcionado cuando fue elegido durante el programa de RAW Talk, pero que ya tiene su siguiente objetivo en WWE.

“No estaba emocionado cuando recibí la última llamada. No estaba feliz. No lloraba como los demás. Todos estaban felices por ser reclutados, sintiendo que habían logrado su objetivo y que habían terminado. Pero para mí, esto es solo el comienzo. Me sentí ofendido al ser seleccionado en último lugar. Me sentí ofendido porque no aparecí en la televisión. No creo que eso esté mal. Creo que rindo al máximo cuando tengo un desafío. Cuando hablé después de la selección, mostré mi verdadero yo, porque tengo un estándar diferente. No soy como los demás en NXT que están contentos de estar en el Performance Center o felices de estar en Raw ahora. Me considero uno de los mejores y funciono mejor cuando tengo algo en qué demostrar. Esa noche, coloqué un gran desafío sobre mis hombros”.