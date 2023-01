Si le pides a Grayson Waller que de su opinión sobre algunos de sus compañeros en la WWE sabes que no va a callarse nada, pues nunca lo hace, y eso fue justamente lo que hicieron recientemente nuestros compañeros de Fightful.

“¿Qué hay de su estilo? ¿Quieres hablar de una superestrella? Bron Breakker se las arregla para lucir tres cosas diferentes de moda a la vez. Muy pocas personas pueden lograr eso. Tiene la capacidad de verse como un hombre de cuarenta y quince años al mismo tiempo. No mucha gente puede hacer eso. Eso es muy, muy impresionante. Bron, tío, pon eso en un cartel. Tiene una gorra, una chamarra, una camisa. Hombre, qué fantástica superestrella para NXT.

“Lo hice (enfrentarlo) y lo vencí. Vencí a un miembro de Bloodline. No muchas personas pueden decir eso. Le gané a Solo Sikoa y lo seguiré diciendo. Diré esto, está muy cerca de ser australiano. Hace muchas cosas sin zapatos, hace cosas sin zapatos. En Australia, camino sin zapatos. Eso me impresiona. No mucha gente puede hacer eso. Especialmente en este país. Él es lo más cercano a australiano que creo que tienen. Sí, lo tenemos (escorpiones por la calle). Pero somos duros. No estamos estresados”.

“Apollo Crews, sin duda, una de las cabezas más brillantes que he visto. La primera vez que subí al ring con él, me cegó. Fue entonces cuando me atrapó, ¡bang!, me atrapó con un puñetazo de inmediato. El resplandor de su cabeza era una locura. Cabeza muy brillante, Apollo Crews. Le daré eso”.

“Tantas cosas fantásticas que podría decir sobre Andre Chase. Su habilidad para tener combates de lucha libre en un suéter en Florida en verano. No has estado en un vestuario con Andre Chase después de un combate, pero ese tipo apesta. Apesta, totalmente. Pero sale y lo hace. Me puse un abrigo de piel por una noche y odié mi vida. Andre Chase hace eso todas las semanas porque ama su terrible universidad”.

“Hombre, hay muy pocas personas por las que lucho por las cosas malas y tristes, Akira Tozawa podría ser una de ellas. Le diré una cosa, no sé cómo lo hace, y realmente me molestó, pero esa multitud simplemente lo ama, lo ama absolutamente, ni siquiera sé por qué. Hace algunos ruidos y la multitud lo ama. Así que le daré eso. Porque eso me molestó. Porque lo estaba golpeando y ellos estaban vitoreando y yo estaba como, ‘¿Qué tengo que hacer, muchacho?'”.

