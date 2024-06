Antes de ir a Estados Unidos para ser una Superestrella de WWE, mientras luchaba como independiente en Australia, Grayson Waller trabajaba también como maestro. Maestro de historia, para más señas. Y hablando recientemente con The Daily Star le recordaron aquellos tiempos preguntándole si algún antiguo alumno le ha contactado desde que entró a los encordados.

► Los alumnos de Grayson Waller

“He recibido algunos mensajes de algunos de los chicos. Fue en la escuela secundaria, lo cual es bastante genial. Cuando realmente se enteraron de que era luchador, es algo de lo que hablo a menudo. Lo mantuve separado porque no quería que mi vida laboral interfiriera. Fue el peor día de mi vida porque todo el día los estudiantes hablaban de esta cosa de la lucha libre, y bromeaban, fue un día difícil. La campana sonó al final del día, el peor día había terminado, y luego mi música de entrada comenzó a sonar y uno de los chicos entró tocándola, por suerte era uno de los buenos chicos que me hizo reír.”

Asimismo, en otro orden de cosas, el Campeón de Parejas también habla de inspirarse en «Rowdy» Roddy Piper y de sus asuntos pendientes con «The FInal Boss» The Rock.

► La inspiración en Roddy Piper

“Sí veía Piper’s Pit, mucho. Creo que obviamente hay esa inspiración al ver esos tipos de shows, pero para mí, quiero algo diferente fuera del entorno de la lucha libre. Así que, como yo lo veo, es como un programa de debate deportivo estadounidense, como uno de Steven A. Smith. Por eso tenía la mesa redonda. Quería una vibra un poco diferente a la de los típicos programas de entrevistas de lucha libre. Creo que a veces los programas de entrevistas se vuelven demasiado similares. Así que el mío tenía más una vibra de programa de debate deportivo.”

► Asuntos pendientes con The Rock

“Sabes, me encantaría decir que sí, pero The Rock es mi jefe ahora, así que solo digo cosas positivas sobre mi jefe. Creo que The Rock es el mejor atleta de todos los tiempos, es una estrella de cine fantástica, realmente pienso que debería haber luchado por el Campeonato en WrestleMania. The Rock es el mejor, amo a The Rock. ¡Él firma los cheques!”.