Grayson Waller afirma que hay una conspiración en NXT

Durante las últimas semanas, Grayson Waller ha estado atormentando a Shawn Michaels hasta que finalmente se concretó que el miembro del Salón de la Fama WWE apareciera este martes en NXT Roadblock. Allí, luego de desahogarse con el HBK, finalmente se concretó que Johnny Gargano enfrentará al australiano en NXT Stand and Deliver este 1 de abril

NXT ha visto muchos cambios en los últimos años, y Grayson Waller no parece estar de acuerdo con muchos de estos cambios, a pesar de que pudo ver la luz cuando NXT 2.0 entró en marcha. E inclusive, a inicios de este año tuvo su oportunidad titular contra Bron Breakker, sin que pudiera tener éxito en las dos ocasiones en que lo enfrentó.

Recientemente Grayson Waller ha recurrido una vez más a sus redes sociales para expresar sus quejas contra el director creativo de la marca en desarrollo, Shawn Michaels. Esta vez, apuntando a un careo entre Bron Breakker y Carmelo Hayes a principios de esta semana en el programa, quienes citaron una reuníon con el HBK y Triple H.

“No one is holding you back Grayson, everyone has the same opportunities”

Bron and Melo- “Remember that meeting with Hunter and Shawn when they said we were the two guys”

🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/KTaeeFyuh7

— Grayson Waller (@GraysonWWE) March 9, 2023