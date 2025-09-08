En las últimas semanas, Grayson Waller ha unido fuerzas con Kofi Kingston y Xavier Woods de New Day, dejando a Austin Theory a un lado luego de que este se ausentara por una lesión, aunque la separación parece que fue definitiva.

► Grayson Waller y Austin Theory separan sus caminos

A pesar de haber conquistado juntos el Campeonatoe de Parejas WWE el año pasado, Grayson Waller afirmó en el reciente RAW Recap que nunca le cayó bien Austin Theory, y que además este aparentemente nunca le mostró ni una pizca de gratitud por haber salvado su carrera.

«¿Sabes lo que Austin Theory nunca hizo? Nunca me dio las gracias por salvar su carrera. ¿Recuerdan aquella vez que John Cena lo enterró en vivo en televisión nacional? Lo recuerdo. Es una de mis cosas favoritas. Al menos una vez a la semana veo ese video. Y la cosa es que recuerdo haber ido a WrestleMania ese año. Estaba con NXT, en la grada con Carmelo Hayes. Vi a Theory vencer a John Cena y a nadie le importó. Y pensé: «¿Cómo puedo impactar en el elenco principal? Voy a salvar la carrera de Austin Theory», y eso fue exactamente lo que hice.

«Nunca ha sido más relevante que cuando estaba con Grayson Waller. Ganamos los Campeonatos Mundiales en Parejas. ¿Quién los derribó? Yo. Él perdía todos los combates. Yo lo ayudaba, ¿y dónde está ahora? ¿A quién le importa?»

Además de su tiempo trabajando en equipo con Waller, donde logró el Campeonato en parejas, Austin Theory fue dos veces Campeón de los Estados Unidos de la WWE, y actualmente se encuentra fuera por tiempo indefinido debido a una lesión.