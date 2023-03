Grayson Waller advierte a Gargano: “Quiero lastimarte”

Grayson Waller estuvo atormentando a Shawn Michaels por varias semanas hasta que finalmente se concretó que el miembro del Salón de la Fama WWE apareciera en NXT Roadblock y durante el segmento finalmente se concretó que Johnny Gargano enfrentará al australiano en NXT Stand and Deliver este 1 de abril. Desde entonces, los ánimos se han caldeado en esta rivalidad, a tal punto que Johnny Wrestlig planteó que ambos se enfrenten en una lucha sin sanción, lo cual fue aceptado por Waller con la condición de que no aparezca en el programa el próximo martes.

A pocos días de que se lleve a cabo el enfrentamiento entre Johnny Gargano y Grayson Waller, ambos siguen aprovechando cada oportunidad que se les presente para declarar sus intenciones de lastimar a su rival. El hecho de tener una lucha no sancionada simplemente incrementa las posibilidades de que veamos una guerra desatada entre estos dos gladiadores en NXT Stand and Deliver.

Este sábado, durante un evento en vivo no televisado de NXT realizado en Sanford, Florida, Grayson Waller tomó el micrófono para referirse a su enfrentamiento contra Gargano y amenazó con destrozarlo el próximo fin de semana en el evento premium de NXT. Fue claro en que su intención es lastimar al ex Campeón NXT.

“I don’t even want to beat you Johnny, I want to hurt you.”

Wow. @GraysonWWE sent a brutal message to @JohnnyGargano as we head toward #StandAndDeliver 😳#WWENXT #NXTSanford pic.twitter.com/6XicRh2leR

— WWE NXT (@WWENXT) March 26, 2023