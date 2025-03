Gravity luchará por el Campeonato Mundial ROH en AEW Revolution

La apuesta de AEW y ROH por la lucha libre mexicana no podía aparcarse en una cita como Revolution 2025. Celebrado sobre California, y concretamente sobre la ciudad de Los Ángeles, donde la presencia hispanohablante es tan numerosa, este evento, ya sabemos, tendrá implicaciones de talentos aztecas.

Durante el más reciente episodio semanal de ROH, Bandido y Gravity salieron vencedores ante The Infantry. Pero la noticia estuvo en el poscombate, porque Chris Jericho, Big Bill y Bryan Keith atacaron a los hermanos, dejándolos maltrechos. Un suceso que ha provocado el anuncio de que Jericho defenderá el Campeonato Mundial ROH frente a Gravity en la «Zero Hour» de Revolution, luego del intento fallido por parte de Bandido en el capítulo de Collision del pasado 22 de febrero. Primera vez para Gravity como retador al máximo cetro de ROH.

Y no sólo Gravity representará a México hoy. Komander (actual Campeón Mundial de Televisión ROH) y Hologram harán equipo para ir contra Lee Johnson y Blake Christian en esa misma previa de Revolution. Recientemente, Komander y Johnson mantuvieron una rivalidad con la presea del primero en liza.

Además, dentro del mismo bloque del show, Daniel Garcia y Undisputed Kingdom (Adam Cole, Roderick Strong y Kyle O’Reilly) se medirán a Shane Taylor Promotions al completo.

Recuerden, SUPERLUCHAS les ofrecerá la mejor cobertura esta noche de AEW Revolution 2025, cuyo cartel, aparentemente definitivo, es el siguiente.

