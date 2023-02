Corey Graves habló del asunto Tony Khan-Ariel Helwani en Raw

Más en tono de broma que serio, Tony Khan y Ariel Helwani tuvieron recientemente una disputa pública después de que el reconocido periodista apareciera en la WWE, tanto poniendo su voz a la promoción de Elimination Chamber 2023 como durante el Evento Premium junto a Georges St-Pierre como un fanático más. El presidente de AEW “atacó” al anfitrión de The MMA Hour diciendo que no tiene legitimidad como reportero. Este se defendió diciendo, entre otras cosas, que Khan está molesto por la “mala” entrevista que tuvieron.

> La disputa Khan-Helwani en Raw

Esta disputa tuvo su momento en Monday Night Raw esta pasada noche cuando Corey Graves atacó a The Miz durante Miz TV diciendo que no es un periodista imparcial. Luego añadió que la WWE está llena de ellos. No fue un momento destacado del programa pero sí curioso. Ciertamente, no es la primera vez, ni mucho menos, que en una compañía hacen referencia a la otra y siempre es divertido. Realmente, no parece haber ningún problema entre Ariel Helwani y Tony Khan. Ya sabemos lo que le gusta jugar al presidente de AEW.

Volviendo a Elimination Chamber, Michael Cole dijo de Helwani que es un periodista que “hace todas las preguntas difíciles, ya sea que quieras responderlas o no”. Y no cabe duda de que durante muchos años se ha ganado una reputación, no tanto en la lucha libre profesional, pero sí en las MMA. Y la verdad es que es una gran noticia que quiera adentrarse en los encordados, trabajandon con la WWE, como viene haciendo desde hace un tiempo a través de BT Sport, y también con All Elite Wrestling si lo acaba haciendo de manera regular.

¿Qué te parece el guiño de Corey Graves?