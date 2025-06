Ya puedes ver gratis AAA Triplemanía Regia 2025

Lucha Libre AAA Worldwide acaba de celebrar el evento Triplemanía Regia 2025 en la Arena Monterrey en Monterrey, Nuevo León (México). Se transmitió en vivo por HBO Max y Space, dos plataformas que requiere una suscripción. No obstante, si no pudiste disfrutarlo en vivo, no te preocupes porque AAA te propone una solución.

► AAA Triplemanía Regia 2025

La empresa mexicana ha querido hacer un regalo a sus fanáticos (tanto a los de su propia tierra como a los internacionales que no tuvieron acceso a los canales mencionados) y ha subido el show para que pueda verse gratuitamente en su canal de YouTube. Echa un vistazo al cartel que presentó y no te lo pierdas a continuación: