Grasso: Yair y Moreno son una gran motivación

Alexa Grasso, aspirante al peso mosca femenino de la UFC, quiere convertirse este fin de semana en la última luchadora en traer el oro a su país natal.

Durante una reciente entrevista con Shakiel Mahjouri, de CBS Sports, Grasso fue preguntada por los recientes éxitos del campeón del peso mosca de la UFC, Brandon Moreno, y del recién coronado titular interino del peso pluma, Yair Rodríguez.

“Bueno, se siente muy bien representar a México en este momento porque estamos teniendo un gran momento. También estamos teniendo un IP (Instituto de Rendimiento) en la Ciudad de México”, dijo Grasso. “Los conozco (a Moreno y Rodríguez) desde hace mucho tiempo y es genial verlos lograr y tener los cinturones en este momento. Es una gran, gran motivación para mí. Y creo que México está creciendo muy bien“.

Si Grasso sigue los pasos de Moreno y Rodríguez este fin de semana en el T-Mobile Arena, sin duda habrá logrado una hazaña considerable y una de las mayores sorpresas de los últimos tiempos. Según BetOnline.ag, Shevchenko es actualmente favorita por -700, lo que la convierte en la segunda favorita del cartel del UFC 285, sólo por detrás de Bo Nickal. Grasso, por su parte, tiene una línea de +500.

Vale la pena recordar que el sistema de apuestas de Estados Unidos marca al favorito en negativo y significa la cantidad de dólares que se debe apostar para ganar la cantidad señalada, es decir, que para ganar cien dólares se debe apostar 700 dólares a Valentina Shevchenko.

Por su parte, el no favorito se señala en positivo y significa la cantidad de dólares a ganar por cada cien dólares apostados, es decir, que por cada cien dólares que se apuesta en favor de Alexa Grasso se ganará 500 dólares. No obstante, no cabe duda de que Grasso confiará en los esfuerzos de Taila Santos el pasado mes de junio, cuando la brasileña estuvo a punto de destronar a la veterana campeona del peso mosca.

