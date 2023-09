Grasso sorprendida por reacción de Shevchenko ante derrota del título

Alexa Grasso fue tomada por sorpresa por los comentarios de Valentina Shevchenko después de su primera pelea.

En marzo en UFC 285, Grasso (16-3 MMA, 8-3 UFC) logró una de las mayores sorpresas de 2023 , sometiendo a Shevchenko (23-4 MMA, 12-3 UFC) para llevarse su título de peso mosca femenino de UFC. Después de la pelea, Shevchenko fue muy expresiva al enfatizar que fueron sus malas acciones las que le hicieron perder el cinturón más que el esfuerzo de Grasso.

La campeona mexicano no podría estar más en desacuerdo con la perspectiva de Shevchenko.

«Simplemente me sorprendió porque alguien con tanta experiencia y compitiendo a tan alto nivel, sabemos que no hay accidentes. Me entrené para ese momento. Podéis ver el vídeo que tengo antes de la pelea. Estaba entrenando exactamente esa misma posición. Fue algo que entrené para ganar esa pelea”.

Tanto Grasso como Shevchenko volverán a pelear en una revancha inmediata este sábado en el T-Mobile Arena. La pelea por el campeonato de peso mosca femenino encabeza la Noche UFC , un evento creado por UFC para celebrar el Día de la Independencia de México.

Ahora que entra en la pelea como campeona y no como retadora, Grasso se ha esforzado, junto con su equipo, por mantenerse honesta y consciente del desafío que tienen por delante. Respetan a Shevchenko, pero tienen toda la intención de conservar el título.

“Gracias a mi equipo y mis entrenadores, siempre están tratando de mantenerme concentrado, ‘Sí, eres el campeón, pero eres solo uno más en el gimnasio. Tienes que ayudar a tus compañeros de equipo. Tienes que evolucionar. Tienes que llegar aquí a tiempo. Tienes que hacer todo lo que te pedimos y más’”.

«Creo que lo más importante a este alto nivel es mantener la motivación, mantener el hambre y hacer lo mejor que pueda para evolucionar y mejorar«.