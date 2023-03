Grasso apunta revancha con Shevchenko en septiembre

Alexa Grasso espera que su primera defensa del título sea en casa, preferiblemente este otoño. A principios de este mes, Grasso conmocionó al mundo de las MMA cuando sometió a la campeona de peso mosca femenil Valentina Shevchenko con un estrangulamiento trasero desnudo en su pelea por el título en UFC 285 .

El final fue la primera derrota de la carrera de peso mosca de Shevchenko, y después de la pelea, la ex campeona pidió una revancha inmediata. Con siete defensas exitosas en su haber antes de UFC 285, lo más probable es que Shevchenko tenga esa oportunidad, y la nueva campeona está más que feliz de complacerla.

“Eso espero. Eso espero. Ella pidió eso y me encantaría volver a pelear con ella. Se que es super competitiva, se que es perfeccionista como yo, asi que imagina una segunda pelea. Realmente imagina. Me pregunto qué va a hacer ella en esta segunda pelea, qué va a intentar hacer, sabiendo la primera, sabiendo lo que hice. Además, tengo muchas cosas que hacer y mejorar y mejorar. Será como una partida de ajedrez”.

Sumado al deseo de una revancha inmediata están las circunstancias de la pelea. Aunque la pelea fue competitiva en todo momento, Shevchenko estaba adelante en las tarjetas de puntuación y aparentemente en una excelente posición para defender su título hasta que Grasso contrarrestó un ataque giratorio errante tomando la espalda de Shevchenko, lo que llevó a la sumisión del final de la pelea.

Después de la pelea, Grasso reveló que había estado entrenando ese contraataque en particular durante meses en preparación, pero algunos fanáticos aún despreciaban su victoria. Ahora está preparada para cimentar su condición de campeona haciéndolo de nuevo.

“Estoy realmente emocionada por la segunda pelea y también sé que a la gente le encantará verla porque mucha gente dice que fue un error de ella y que fue una casualidad. Por supuesto, no creo que haya sido una casualidad porque entrené mucho para ese [movimiento], pero creo que será importante mostrarles a todos que soy la campeona”.

Como campeona, Grasso espera cosechar algunos de los beneficios que conlleva el título, principalmente, la oportunidad de pelear frente a su país de origen. Como una de las tres actuales campeonas mexicanas de UFC y la primera campeona femenina mexicana en la historia de UFC, Grasso espera que la promoción le brinde la oportunidad de tener su primera defensa del título en su tierra natal.

“No sé las posibilidades, pero me encantaría, me encantaría, realmente me encantaría que esta segunda pelea fuera en México. Y me encantaría que esta pelea pudiera darse en Guadalajara. Imagina eso. Canelo va a pelear aquí en Guadalajara. Imagina traer el UFC a mi ciudad, eso sería enorme. Pero si es la Ciudad de México, también sería genial”.

“Septiembre suena genial. Septiembre suena increíble, pero veamos. Por supuesto, antes de que finalice este año, me gustaría pelear. Dos peleas cada año suena bien. Realmente espero que esto pueda ser en México”.