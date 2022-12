Grant Dawson quiere la oportunidad de detener la exageración de su compañero de peso ligero de UFC, Paddy Pimblett.

Dawson (19-1-1 MMA, 7-0-1 UFC), un veterano de la Serie Contender de Dana White, tuvo una impresionante campaña de 2022 con detenciones de Jared Gordon y el previamente invicto Mark Madsen. Ahora, busca generar aún más impulso con un enfrentamiento contra el cada vez más popular Pimblett (20-3 MMA, 4-0 UFC).

Mientras respondía las preguntas de los fanáticos de Millions.co , Dawson reveló que está tratando de que el enfrentamiento se lleve a cabo en la próxima cartelera de UFC en Londres.

“Me encantaría pelear contra Paddy. Estamos pidiendo esa pelea en Londres, el 18 de marzo. Iré a su territorio para pelear con él y demostrar que Scousers es eliminado.

Pimblett viene de una controvertida victoria por decisión unánime sobre Jared Gordon en UFC 282, un oponente común con Dawson. Si bien Pimblett puede ser el objetivo número uno en su radar en este momento, Dawson, quien actualmente ocupa el puesto número 8 en las últimas clasificaciones de peso ligero de USA TODAY Sports/MMA Junkie , tiene algunos otros nombres en mente, incluido un ex campeón interino. , para su próxima salida si no puede conseguir el enfrentamiento que quiere.

“Si eso no sucede, estoy buscando a Tony Ferguson. Si eso no sucede, estoy buscando a Dan Hooker. Si eso no sucede, no sé qué decirte. ¿Quién más?»

Con siete victorias en el UFC y ninguna derrota, Dawson está llamando a la puerta de los principales contendientes de la división. Un enfrentamiento contra Pimblett, Ferguson o Hooker podría darle el impulso que necesita para ser mencionado en la imagen del título de peso ligero.