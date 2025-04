Grant Dawson: «Michael Chandler necesita que lo retiren del ranking»

Grant Dawson está redoblando su apuesta hacia Michael Chandler en el ranking de peso ligero de UFC.

Dawson (23-2-1 MMA, 11-1-1 UFC) nunca pensó que Chandler merecía ser clasificado y reiteró su posición después de que Chandler fuera derrotado por Paddy Pimblett en el evento co-principal del UFC 314 del sábado en Miami.

Chandler (23-10 MMA, 2-5 UFC) ahora está en una racha de tres derrotas y ha perdido cinco de sus últimas seis.

“Llevo años criticando a Chandler. Siempre he pensado que Chandler no merecía estar entre los 15 mejores. Ahora tiene un récord de 2-5, creo, en la UFC. Todos son buenos, sin duda, pero todos peleamos contra buenos. Si la próxima pelea de Michael Chandler es contra un nombre importante, no contra una promesa, creo que la UFC le está haciendo un flaco favor”.