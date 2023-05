Grant Dawson: “Estaría sorprendido si McGregor y Chandler pelean”

Aunque filmaron toda la temporada de “The Ultimate Fighter”, como entrenadores opuestos, Grant Dawson piensa que Conor McGregor no peleará contra Michael Chandler.

Esto puede deberse a varias razones, como la falta de interés de McGregor en enfrentar a Chandler, o la falta de una oferta adecuada para la pelea. Sin embargo, Dawson sabe que la especulación y el rumor pueden ser herramientas poderosas para generar mayor interés.

“Te digo ahora mismo que la pelea de Michael Chandler y Conor McGregor no va a suceder. Eso no está pasando. Me sorprendería si esa pelea ocurre este año o en absoluto”.

Es posible que Dawson esté utilizando esta situación para crear expectación y aumentar la emoción en torno a una posible pelea entre McGregor y Chandler. Al final del día, lo que importa es que los fans estén emocionados y comprometidos con el deporte, y Dawson está haciendo todo lo posible para lograr ese objetivo. A pesar de eso Dawson sabe que McGregor no esta en el grupo de pruebas de la USADA.

“Hombre, él no está en el grupo de pruebas. Tiene que estar en el grupo de pruebas durante seis meses”.

McGregor se retiró del grupo de pruebas de la USADA mientras se recuperaba de una fractura en la pierna sufrida en su pelea de trilogía contra Dustin Poirier en el verano de 2021. Aunque se espera que pelee más tarde en 2023 contra Chandler, la estrella irlandesa aún no ha regresado. el grupo de pruebas, un estado que debe mantener durante seis meses antes de competir en el UFC.