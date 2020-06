La situación de la todavía estrella de la NFL, porque finalmente no se retirará al menos hasta el año que viene del fútbol americano, en WWE ha dado un importante vuelco en los últimos meses. Y ahora se descubre que había grandes planes para Rob Gronkowski en el imperio McMahon. Esto poco después de que perdiera el Campeonato 24/7, lo cual ocurrió el lunes pasado, cuando fue derrotado por R-Truth en un segmento emitido en Monday Night Raw.

En el reciente boletín Wrestling Observer, Dave Meltzer revela cuáles eran esos grandes planes.

"Pero cuando firmó para jugar en los Bucaneros de Tampa Bay le dijeron claramente que no podría luchar, por lo que llegó a un acuerdo con WWE para su salida. Lo más probable es que cuando firmó el contrato hubiera una cláusula que le permitiera salir de WWE en ese caso porque no creo que ninguno de los equipos de la NFL quisiera que tuviera combates de lucha libre profesional mientras jugaba al fútbol. Además, WWE puso una cláusula para su salida según la cual no puede trabajar en ninguna otra empresa de lucha libre profesional durante los términos del acuerdo original".