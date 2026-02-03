El Grande Americano cae ante Je’Vons Evans gracias a… El Grande Americano

Je’Von Evans se midió a El Grande Americano, quien llegó acompañado por Bravo y Rayo Americano, consiguiendo superar al enmascarado gracias a una ayuda inesperada.

En lucha la velocidad chocó contra la rudeza y las constantes trampas desde ringside. Desde el inicio, el enmascarado buscó ventaja lanzando su capa al rostro de su rival para desatar una ofensiva inmediata.

Sin embargo, Evans no tardó en responder con su característico dinamismo, conectando dropkicks y obligando a su oponente a salir del ring. La lucha pronto se tornó caótica con intentos de interferencia que pusieron a prueba la concentración del joven luchador.

El combate mantuvo un ritmo elevado, con ambos hombres intercambiando castigo tanto dentro como fuera del cuadrilátero. El Grande Americano apostó por el control a ras de lona, mientras que Evans recurrió a su agilidad para mantenerse con vida, generando una batalla muy pareja.

El Grande Americano dominó varios pasajes gracias a un headlock y ataques apoyados en las cuerdas, pero Evans cambió el rumbo con un tilt-a-whirl DDT y una combinación de tornado kick con handspring enzuigiri que encendió al público.

► Momentos claves

La recta final estuvo marcada por la polémica. Rayo distrajo al árbitro para que Bravo derribara a Evans desde el esquinero, y el enmascarado recibió una placa metálica para rematarlo. En ese instante apareció el Grande Americano Original en la rampa, generando la distracción definitiva. El oficial confiscó el arma y Evans aprovechó para conectar una fuerte patada seguido de un contundente OG Cutter que decretó el final.

► ¿Qué pasará ahora?

La aparición del Grande Americano Original dio continuidad a la rivalidad que inició en Royal Rumble, donde ambos enmascarados se enfrentaron, por lo que tal parece que ambos chocarán en algún momento.