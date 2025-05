El exguionista de la WWE Vince Russo habla de El Grande Americano, Liv Morgan, Roxanne Pérez y The Wyatt Sicks. Lo hace, como cada lunes, en el pódcast Legion of RAW.

« No tienen ningún plan . ¿Cuándo vemos a Gable? ¿Cuándo vemos a El Grande? ¿Cómo se cruzan sus caminos? Porque no los hemos visto en un par de semanas. Es un desastre, un absoluto desastre .»

En respuesta a estas palabras, Dr. Chris Featherstone apunta:

«En mi opinión, deberías hacer que El Grande Americano se convierta en campeón de AAA . ¿Por qué no haces eso? Si El Grande Americano está usando el truco de la placa de metal, intégralo en la unión entre WWE y AAA, hazlo campeón. Haz que sea el heel pro-estadounidense más grande en México.»

«Bro, así es exactamente como lo van a escribir. Está celosa de Roxanne Pérez (porque «The Prodigy» se estaría acercando a Dominik Mysterio), así que ahora vas a tener una rivalidad entre Liv Morgan y Roxanne Pérez. Bien, ¿y quién es Roxanne Perez? Es solo otra mujer en el roster, eso es todo. Yo no veo NXT. No sé cuál era su personaje en NXT. Viendo este programa ahora, es solo como la chica con el bolso que apareció, la chica cuyo cabello era mitad negro y mitad platino. No hay diferencia. Entonces, ¿por qué debería importarme? Supongo, bro, que esa va a ser su forma de convertir a Liv en babyface. Gran cosa, bro, gran cosa.»