Pese al mal manejo en la programación de Bray Wyatt y su álter ego, The Fiend, los fans de WWE no se cansan de este personaje. Al contrario, lo apoyan por entienden que la mente maestra detrás del mismo, no tiene la culpa de la forma en cómo es tratado, así que Bray Wyatt sigue siendo una de las Superestrellas más estimadas por el público, y por ello, siempre están pendientes de cualquier noticia que se pueda filtrar en relación con este y con lo que hace.

► Gran plan para Bray Wyatt

Como en este caso, en donde H Jenkins de Thirsty For News, antes Ringside News, revela que WWE tuvo planes para humanizar las marionetas con vida de Bray Wyatt dentro de la Firefly Fun House. Así es, de acuerdo al reporte, hubo discusiones acerca de crear representaciones vivientes de las marionetas que aparecen en el show, pero las mismas nunca llegaron a ningún puerto

Está por ver si la idea vuelve a ser propuesta en un par de meses, pero aquí en SÚPER LUCHAS consideramos que no es del todo necesario, dado que Huskus The Pig, Mercy The Buzzard, Ramblin' Rabbit, Abby The Witch y Satan Vince tienen bastante más atractivo siendo estas simpáticas marionetas, aunque no estaría del todo mal que de vez en cuando se convirtieran en humanos, pero que no se les quitara el aspecto de marioneta, que al mismo tiempo es tan perturbador.