Gran Noche de Amazonas; Persephone, monarca máxima y más

El Consejo Mundial de Lucha Libre celebró por todo lo alto su Noche de Amazonas, donde todo el cartel estuvo conformado por féminas luchadoras, no sólo de la propia empresa, ya que hubo invitadas especiales de AEW y Stardom. De todo esto hacemos recuento en «Mirada Semanal CMLL«.

► Mirada Semanal CMLL

El evento de Amazonas llamó mucho la atención por la calidad de las luchadoras involucradas; se expusieron los tres campeonatos femeniles de la empresa, donde los cetros de parejas se defendieron y Persephone recuperó el Campeonato Mundial Femenil CMLL al imponerse a Mercedes Moné. Gran sabor de boca dejaron Megan Bayne y Olympia, quienes tuvieron una batalla muy destacada.

Los Herederos defendieron con éxito el Campeonato Nacional de Tercias, además los Hermanos Chávez ya tienen retadores por el Campeonato Mundial de Parejas. Se trata de El Sky Team (Mascara Dorada y Neón) quienes han tomado la encomienda de poner fin al larguísimo reinado de Ángel de Oro y Niebla Roja, ¿lo conseguirán?

Pero no nos dilatemos y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 06/marzo/2026

Skadi y Kira se apoderaron del triunfo frenando las aspiraciones de las retadoras Candela y Metálica. Esta fue la quinta defensa de las campeonas.

Maika se apoderó del triunfo sobre Dark Silueta. Con un poderoso Michinoku Driver, la representante de Stardom se fue con la mano en alto.

Los errores le costaron caro a Garra Negra y Keyra, pues Sanely y La Catalina los aprovecharon para quedarse con el triunfo.

La Magnífica se llevó la Copa Irma González 2026. En un triangular donde también participaron Marcela y Princesa Sugehit, la heredera de Gran Cochisse se quedó con la gloria.

Mina Shirakawa de AEW se apoderó de la victoria con una potente cruceta a las piernas para dar cuenta de Zeuxis.

La potencia de Megan Bayne marcó la diferencia: con una brutal desnucadora dejó sin respuesta a Olympia en un combate intenso que se llevó la ovación del público.

Lluvia y La Jarochita defendieron con éxito y por cuarta vez el Campeonato Mundial de Parejas del CMLL tras imponerse a Starlight Kid y Mei Seira, representantes de Stardom.

Nueva monarca en el CMLL: Persephone puso fin al reinado de Mercedes Moné y se proclamó Campeona Mundial Femenil tras un combate decisivo.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Campeonato Nacional Femenil de Parejas: Kira y Skadi © vencieron a Candela y Metálica (8:11) defendiendo el título.

2) Maika venció a Dark Silueta (10:07).

3) Relevos Increíbles: La Catalina y Sanely vencieron a Garra Negra y Keyra (11:26). Debuts of Keyra y Garra Negra (the ex-Hija de Gatubela)

4) Copa Irma González: La Magnifica venció a Princesa Sugehit, Marcela (9:00).

5) Mina Shirakawa venció a Zeuxis (16:22).

6) Megan Bayne venció a Olympia (14:38).

7) Campeonato Mundial Femenil de Parejas CMLL: La Jarochita y Lluvia © vencieron a Mei Seira y Starlight Kid (12:30).

8) Campeonato Mundial Femenino CMLL: Persephone venció a Mercedes Moné (18:40).

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• Sábado de Arena México – 07/marzo/2026

La intensidad se mantuvo hasta el final: Garra Negra se llevó la victoria sobre Keyra en el Match Relámpago, definiendo el combate a escasos minutos de que el reloj marcara el desenlace.

El arsenal aéreo de Los Viajeros del Espacio (Max Star, Futuro, Valiente Jr. y Hombre Bala Jr.) fue muy efectivo para neutralizar a Infarto, Kráneo y Los Gemelos Diablo.

Gran Guerrero impuso condiciones frente a Xelhua luego de una extenuante batalla en mano a mano que arrancó un centenar de ovaciones del respetable.

Con Canadian Destroyer, Último Guerrero venció a Templario y, junto a Villano III Jr., se apoderó del triunfo en el duelo estelar ante El Guerrero León y Blue Panther. El de Otro Nivel mandó mensaje a Claudio Castagnoli para retarlo por su título.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Angelito, Kaligua, Pequeño Magía vencieron a Mercurio, Minos I, Minos II

2) Estudiante Jr. y Feroz vencieron a Blue Shark y El Vigia (10:33)

3) Match Relámpago: Garra Negra venció a Keyra (8:07)

4) Futuro, Hombre Bala Jr., Max Star, Valiente Jr. vencieron a Gemelo Diablo I, Gemelo Diablo II, Infarto, Kráneo (17:05).

5) Mano a Mano: Gran Guerrero venció a Xelhua (18:55)

6) Último Guerrero y Villano III Jr. vencieron a Blue Panther y Templario (22:25)

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• Domingo Familiar de Arena México – 08/marzo/2026

Una tercia de alto calibre se llevó la victoria: Tessa Blanchard, Kira y La Catalina superaron a Keyra, Sanely y Valkyria en una contienda llena de intensidad.

El evento especial fue para Los Dragones: Dragón Rojo Jr., Dragón de Fuego y Dragón Legendario se impusieron a Infarto, Calavera Jr. I y Calavera Jr. II para quedarse con la ovación del público

La resistencia de Esfinge obligó a Averno a exigirse al máximo, pero finalmente El Amo y Señor logró imponerse aplicando la cruceta que le ha dado tantas victorias.

El cierre de la función fue espectacular, Máscara Dorada, Templario y Neón se llevaron la victoria sobre Hechicero, Bárbaro Cavernario y Ángel de Oro, luego de que Máscara Dorada liquidara a Cavernario con una impresionante plancha de estrella fugaz.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Diamond y Oro Jr. vencieron a Disturbio y Kamelot (9:47).

2) Kimba, Pantera Jr., Tenochca vencieron a Dark Magic, Espanto Jr., Raider (15:35)

3) Kira, La Catalina, Tessa Blanchard vencieron a Keyra, Sanely, Valkiria (12:53).

4) Dragón de Fuego, Dragón Legendario, Dragón Rojo Jr. vencieron a Calavera Jr. I, Calavera Jr. II, Infarto (14:31).

5) Averno venció a Esfinge (17:15).

6) Máscara Dorada, Neón, Templario vencieron a Ángel de Oro, Bárbaro Cavernario, Hechicero (17:00)

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• Lunes Clásico de Arena Puebla – 09/marzo/2026

Raider fue el ganador del Torneo Reyes del Aire: CDMX vs Puebla al vencer en la gran final a Tiger Boy.

La Fuerza Poblana (Xelhua, Stigma y Arkalis) hizo valer la localía dando cuenta de Yutani y Los Calavera Jr. I y II en el duelo semifinal de la noche.

Máscara Dorada y Neón superaron a Ángel de Oro y Niebla Roja con sus propios movimientos y los desafiaron a un duelo por el Campeonato Mundial de Parejas del CMLL. Los hermanos Chávez aceptaron.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Match Relámpago: Asturiano venció a Rencor

2) Disturbio y Grako vencieron a Meyer y Millenium

3) El Perverso, Multy, Prayer vencieron a Adrenalina, Fantástico, Gallo Jr.

4) Torneo Reyes del Aire Puebla: Raider venció a Blue Shark, El Vigia, Rayo Metálico, Tiger Boy, Capitán Suicida, El Coyote, Robin. Orden de eliminación: Vigia, Capitan Suicida, Blue Shark, El Coyote, Rayo Metalico, Robin, Tiger Boy, quedando Raider como el ganador.

5) Arkalis, Stigma, Xelhua vencieron a Calavera Jr. I, Calavera Jr. II, Yutani

6) Máscara Dorada y Neón vencieron a Ángel de Oro y Niebla Roja

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• Martes de Arena México – 10/marzo/2026

Gran inicio de su viaje de preparación en México para Shoma Kato, el Young Lion de NJPW que junto a Okumura logró la victoria frente a Pantera Jr. y El Hijo del Pantera.

El reinado continúa, Los Herederos (Felino Jr., Hijo de Stuka Jr. y El Cobarde,) defendieron con éxito el Campeonato Nacional de Tríos al superar a Blue Panther Jr., Dark Panther y Hijo de Blue Panther. Fue la quinta defensa titular de los campeones.

La espectacularidad marcó el desenlace, Neón se impuso a Flip Gordon en un intenso Match Relámpago entre técnicos gracias a su impresionante lance espacial.

El desenlace de la contienda estelar favoreció a los técnicos: Máscara Dorada y Templario resistieron la ofensiva de Hechicero y Difunto para quedarse con el triunfo.

LOS RESULTADOS COMPLETOS SON:

1) Match Relámpago: Fuego venció a Disturbio (9:13).

2) Okumura y Shoma Kato vencieron a Hijo del Pantera y Pantera Jr. (10:11).

3) Estudiante Jr., Feroz, Último Guerrero vencieron a Futuro, Max Star, Valiente Jr. (18:27).

4) Campeonato Nacional de Tríos: El Cobarde, El Hijo de Stuka Jr., Felino Jr. © vencieron a Blue Panther Jr., Dark Panther, Hijo de Blue Panther (9:22).

5) Match Relámpago: Neón venció a Flip Gordon (9:37).

6) Máscara Dorada y Templario vencieron a Difunto y Hechicero (17:41).

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• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 10/marzo/2026

Dulce Kitty, Hécate e Ivanna lograron imponerse tras un duelo intenso ante Náutica, Lady Danger y Hatanna en el arranque de la función.

Garra Negra, Tessa Blanchard, La Catalina y Kira unieron fuerzas para derrotar a Keyra, Dark Silueta, Sanely y Zeuxis en un intenso enfrentamiento de Amazonas.

Blue Panther sacó a relucir su experiencia para neutralizar la potencia de Stuka Jr. y quedarse con el triunfo en un mano a mano de gran técnica.

Xelhua, Titán y Atlantis Jr. pusieron punto definitivo a la lucha estelar al dominar el ataque rudo de Ángel de Oro, Soberano Jr. e Hijo del Villano lll.

LOS RESULTADOS COMPLETOS SON:

1) Dulce Kitty, Hecate, Ivanna vencieron a Hatanna, Lady Danger, Náutica

2) KeMalito y Periquito Zacarias vencieron a Chamuel y Tengu

3) Ángel del Bien, Astro Oriental, Lince del Bajio vencieron a Leo, Omar Brunetti, Principe Daniel

4) Adrenalina, Arlequín, Fantástico vencieron a Arkalis, Rayo Metálico, Stigma

5) Garra Negra, Kira, La Catalina, Tessa Blanchard vencieron a Dark Silueta, Keyra, Sanely, Zeuxis

6) Blue Panther venció a Stuka Jr.

7) Atlantis Jr., Titán, Xelhua vencieron a Ángel de Oro, Hijo del Villano III, Soberano Jr.

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► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 13/marzo/2026

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– Sábado de Arena Coliseo – 14/marzo/2026

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– Domingo Familiar de Arena México – 15/marzo/2026

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– Lunes Clásico de Arena Puebla – 16/marzo/2026

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– Martes de Arena México – 17/marzo/2026

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– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 17/marzo/2026