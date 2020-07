Gran Metalik quiere aprovechar la oportunidad ante AJ Styles

Después de semanas de no aparecer en televisón, el pasado viernes en SmackDown, Gran Metalik realizó una presentación que podría cambiarle la carrera, pues consiguió la oportunidad de enfrentar a AJ Styles en una lucha por el Campeonato Intercontinental de WWE.

En el evento de la marca azul se realizó un cuadrangular donde el ganador conseguiría la oportunidad por el cetro. En el encuentro estuvieron Shorty G, Drew Gulak, Lince Dorado y Gran Metalik, siendo para sorpresa de muchos el mexicano quien se llevó la victoria.

"Ésta oportunidad es enfrentando a AJ Styles, uno de los mejores, pero lo sabes carnal (refiriéndose a Lince Dorado), yo también soy uno de los mejores. Esta oportunidad y este campeonato va para Lucha House Party", comentó en entrevista el gladiador nacido en Guadalajara.

Cabe destacar que aunque en WWE no ha tenido mucho impulso, Gran Metalik es reconocido internacionalmente por su calidad sobre el ring, siendo aplaudido no solo en México, si no también en Japón.

►Gran Metalik reaparece con una gran victoria

El luchador mexicano no había tenido actividad desde el pasado 26 de junio, cuando junto a Lince Dorado, Big E y Kofi Kingston, derrotaron a Cesaro, John Morrison, Shinsuke Nakamura y The Miz, pero el regreso fue sin duda espectacular.

Gran Metalik junto a Lucha House Party se ha mantenido principalmente en la órbita de los Campeonatos de Parejas de SmackDown y RAW, aunque en ocasiones ha participado en luchas para conseguir oportunidades por algún cetro, pero no había conseguido una lucha titular individual desde el 6 de diciembre de 2018, cuando perdió ante Buddy Murphy la lucha por el Campeonato Crucero.