Gran lucha de escaleras para Slammiversary

TNA Wrestling está botando la casa por la ventana de cara a su gran PPV del año, el Slammiversary 2025. Así lo anunció Matt Hardy recientemente en una entrevista con Busted Open Radio, en donde reveló una gran lucha de escaleras, fatal de cuatro esquinas, por el Campeonato Mundial de Parejas TNA Wrestling para el próximo gran PPV de TNA Wrestling.

► La gran lucha de escaleras que sorprenderá a los fans en TNA Slammiversary 2025

“Nos hicieron anunciarlo ayer — cuál sería la lucha para TNA Slammiversary. Así que bien podríamos soltarlo de una vez. La lucha en la que vamos a estar involucrados será The Hardys enfrentando a The Rascalz y también a First Cla$$, además de los campeones, The Nemeths, ya que por fin tendremos nuestra lucha de revancha por el Campeonato en Parejas, y será en una lucha de escaleras. Nuestra especialidad, así que va a ser algo grande. Es una lucha que no se pueden perder».

► Cartel TNA Wrestling Slammiversary 2025

1- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO TNA WRESTLING: Trick Williams (c) vs. Joe Hendry

2- CAMPEONATO DIVISIÓN X TNA WRESTLING: Moose (c) vs. Leon Slater

3- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS TNA WRESTLING; LUCHA DE ESCALERAS FATAL DE CUATRO ESQUINAS: Nic Nemeth y Ryan Nemeth (c) vs. Jeff Hardy y Matt Hardy vs. Trey Miguel y Zachary Wentz vs. AJ Francis y KC Navarro