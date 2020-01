Gran duelo de duplas anunciado para WWE Worlds Collide

El reciente NXT UK TakeOver: Blackpool II continuó con la brillante dinámica iniciada por los especiales de la marca británica hace un año. Y como colofón, dio cabida a un ángulo que vendió de gran manera WWE Worlds Collide, el evento que precederá a Royal Rumble 2020, y que tiene de leitmotiv un choque entre NXT, NXT UK y 205 Live sin mucho bagaje de historias. Algo que queda patente con el más reciente combate añadido a su cartel, anunciado tras el episodio de la marca amarilla.

#DIY vs. #MoustacheMountain . Two of the most INFLUENTIAL tag teams in #WWENXT & #NXTUK history will COLLIDE at #WorldsCollide ! @JohnnyGargano @NXTCiampa @trentseven @Tyler_Bate https://t.co/zAnzp77FN2

Durante la pasada noche, Tommaso Ciampa y Adam Cole continuaron desarrollando su rivalidad, que presumiblemente desembocará en NXT TakeOver: Portland por el magno cetro masculino. Y un ataque al unísono de todos los componentes de Undisputed Era sobre «Blackheart» llevó a una intervención de Johnny Gargano a fin de hacer el salve a su antiguo compañero de batalla. ¿Reunión de DIY? Ya vimos retornos puntuales de este tándem el pasado año, pero ahora, aprovechando la coyuntura, WWE programó a estos para un duelo contra Tyler Bate y Trent Seven, después de un reto de los británicos vía Twitter.

See @JohnnyGargano and @NXTCiampa are mates again @Tyler_Bate…

Wouldn’t it be wonderful if they could stay mates long enough to fight us?

Moustache Mountain vs #DIY?

What do you say @RealKingRegal? Possibly #WorldsCollide?

— Trent Seven (@trentseven) January 16, 2020