El gran debe de Shelton Benjamin en WWE… ¿O no?

Cuando un fan le dice que nunca fue capaz de conectar con el público (de WWE), Shelton Benjamin se muestra en desacuerdo. Esto después de que un popular usuario de X comentara que no tiene sentido que la actual mitad de los Campeones Mundiales de Parejas AEW no ostentara nunca un título del mundo en su anterior compañía. Podría argumentarase que esa conexión o la falta de ella pueden marcar la diferencia entre ser una estrella o no. Por ejemplo, ¿lo sería hoy Jey Uso sin la reacción loca que genera? O, ¿por qué nunca lo fue tampoco Cesaro en la misma WWE? ¿Quizá se debe a otra cosa y no a «conectar»? ¿Puede que esa palabra se use en sustitución de otra o de una expresión más acorde?

So again, you were a fan, but also according to you I never got over with the Fans, you being among them. Being over & being champ are not synonymous. You not seeing me as champ material I can only respect, so can you answer my question now, we are all still waiting pic.twitter.com/tMEeRBPUtW

— Shelton J. Benjamin (@Sheltyb803) May 28, 2025