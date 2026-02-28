Gran cierre de Fantasticamania; finalistas de Torneo de escuelas; inédito duelo de cabelleras y más

El Consejo Mundial de Lucha Libre tuvo una semana de intensa actividad, cerrando con todo el segundo mes del año. Está información queda compilada en “Mirada Semanal CMLL”.

► Mirada Semanal CMLL

Con un saldo positivo terminó la gira de “Fantasticamania 2026” reafirmando los lazos de colaboración entre NJPW y el CMLL.

Además se efectuaron las rondas de cuartos de final y semifinales del Torneo de Escuelas, donde la empresa busca impulsar al talento forjado en sus filas en toda la República Mexicana.

La presencia internacional de los luchadores de AEW continúa y ahora Johnny Consejo, quien sigue avasallando, se enfrascó en una rivalidad con Ángel de Oro que planea culminar con un duelo de cabelleras.

Pero no nos demoremos y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 20/febrero/2026

El Torneo de Escuelas 2026 arrancó con autoridad para la Escuela de Querétaro, Pantera Jr. y Psycotic despacharon a Divino Dragón y Conquistador de la CDMX, provocando su eliminación temprana.

La batalla entre equipos capitalinos se inclinó del lado de Tenochca y Kimba, quienes lograron imponerse con claridad a Dominio y Cerebro Negro Jr. y los eliminaron.

La pareja representante de Guadalajara (Black Warrior Jr. y Makará) impuso condiciones y dejó fuera a Camaleón Jr. y Karma I de la CDMX, asegurando su pase a la siguiente fase del Torneo de Escuelas 2026.

La confrontación capitalina se resolvió a favor de Estudiante Jr. y Feroz, quienes superaron a Magnético y Diamante Escarlata para eliminarlos del certamen.

Puebla, con Sombra Diabólika Jr. y Konjuro, enfrentaron sin éxito a Saltillo, representado por King Rex y Prometeo, en un duelo donde el orgullo regional estuvo en juego.

El cierre de la ronda directa favoreció a la CDMX, ya que Tornado y Rey Pegasus se impusieron a Jay Ortega y Engendro de Monterrey para avanzar en el torneo.

Persephone, Dark Silueta y Olympia impusieron su experiencia y poder en el combate de Amazonas, derrotando a La Catalina, Kira y Akari.

Con una demostración de fuerza absoluta, Josh Alexander defendió con éxito el Campeonato Canadiense de MLP al dar cuenta de Esfinge sellando el triunfo con su devastador Martillo Negro. Esta fue la tercera defensa de Alexander.

Johnny le cometió una falta a Ángel de Oro para ganar. Ángel de Oro lanzó el reto en mano a mano a Johnny Consejo, pero el luchador de All Elite Wrestling elevó la apuesta y subió el nivel del desafío a un duelo de cabellera contra cabellera.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Torneo de Escuelas, cuartos de final: Pantera Jr. y Psycotic vencieron a Conquistador y Divino Dragón (7:34).

2) Torneo de Escuelas, cuartos de final: Kimba y Tenochca vencieron a Cerebro Negro Jr. y Dominio (7:27).

3) Torneo de Escuelas, cuartos de final: Black Warrior Jr. y Makará vencieron a Camaleón Jr. y Karma I (5:52).

4) Torneo de Escuelas, cuartos de final: Estudiante Jr. y Feroz vencieron a Diamante Escarlata y Magnético (7:28).

5) Torneo de Escuelas, cuartos de final: King Rex y Prometeo vencieron a Konjuro y Sombra Diabolika Jr. (6:01).

6) Torneo de Escuelas, cuartos de final: Rey Pegasus y Tornado vencieron a Engendro y Jay Ortega (8:05).

7) Dark Silueta, Olympia, Persephone vencieron a Akari, Kira, La Catalina (12:34).

8) Campeonato Canadiense MLP: Josh Alexander venció a Esfinge (15:10) defendiendo el título.

9) Johnny Consejo venció a Ángel de Oro, Neón, Daniel García (14:09).

.

• Sábado de Arena Coliseo – 21/febrero/2026

El Galeón Fantasma, integrado por Difunto, Barboza y Furia Roja, impuso su poderío en el evento especial de la noche al derrotar a Flip Gordon, Fugaz y Capitán Suicida.

Johnny Consejo interrumpió el mano a mano entre Ángel de Oro y Daniel García para atacar al Luchador de 24 Kilates, rumbo a su duelo de Cabellera contra Cabellera este viernes en la Arena México.

Johnny Consejo aprovechó que Bárbaro Cavernario dejó fuera de combate a Volador Jr. para consagrarse como el vencedor del triangular internacional.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Alexius, Eléctrico, Fury Boy vencieron a Inquisidor, Kamelot, Poseidón (16:20)

2) El Coyote venció a Calavera Jr. II (9:12) por DQ

3) Pólvora venció a Calavera Jr. I (14:26).

4) Barboza, Difunto, Furia Roja vencieron a Capitán Suicida, Flip Gordon, Fugaz (16:20)

5) Ángel de Oro venció a Daniel García (14:00) por DQ.

6) Johnny Consejo venció a Volador Jr., Bárbaro Cavernario (15:33).

.

• Domingo Familiar de Arena México – 22/febrero/2026

La Dama del Guante Negro, Sanely, impuso su experiencia y técnica para dominar a Akari en un vibrante Match Relámpago.

La Catalina superó a Metálica, sellando así el triunfo del equipo que formó con Marcela y Lluvia ante Candela, Olympia y Metálica en un duelo de Amazonas.

La velocidad del Match Relámpago favoreció a Johnny Consejo, quien superó a Esfinge y, micrófono en mano, lanzó un mensaje contundente: este viernes impondrá su ley en la lucha de Cabellera vs Cabellera frente a Ángel de Oro.

Daniel García está aprendiendo bien de la Lucha Libre Mexicana. Con La Alejandrina, del legendario Black Shadow, rindió a Flip Gordon para darle la victoria al equipo que integró con Bárbaro Cavernario. Neón fue aliado de Flip en este duelo.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Espanto Jr. y Raider vencieron a Espíritu Negro y Rey Cometa

2) Match Relámpago: Sanely venció a Akari

3) El Elemental, Felino Jr., Guerrero Maya Jr. vencieron a Dark Panther, El Audaz, Hijo del Pantera

4) La Catalina, Marcela, Lluvia vencieron a Candela, Metálica, Olympia

5) Match Relámpago: Johnny Consejo venció a Esfinge

6) Bárbaro Cavernario y Daniel García vencieron a Flip Gordon y Neón

.

• Lunes Clásico de Arena Puebla – 23/febrero/2026

Tessa Blanchard superó en Match Relámpago de Amazonas a Skadi en El Templo del Dolor.

Tessa Blanchard ha superado en #MatchRelámpago de Amazonas a Skadi en El Templo del Dolor. Sigue los pormenores de la función de #LunesClásicoCMLL en nuestro Twitter Oficial: https://t.co/ppwhKO95Bs pic.twitter.com/zDx2FphHis — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) February 24, 2026

Las Bestias del Diablo (Akuma y Los Gemelos Diablo) fueron derrotados por Arkalis, Fuego y Rayo Metálico en el evento especial de la noche.

Las Bestias del Diablo (Akuma y Los Gemelos Diablo) son derrotados por Arkalis, Fuego y Rayo Metálico en el evento especial de la noche. Sigue los pormenores de la función de #LunesClásicoCMLL en nuestro Twitter Oficial: https://t.co/ppwhKO95Bs pic.twitter.com/SMSpdMW1PR — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) February 24, 2026

El Elemental, Calavera Jr. I y Calavera Jr. II se apuntaron el resultado favorable ante Xelhua, Magia Blanca y Dulce Gardenia.

El Elemental, Calavera Jr. I y Calavera Jr. II se apuntaron el resultado favorable ante Xelhua, Magia Blanca y Dulce Gardenia. Sigue los pormenores de la función de #LunesClásicoCMLL en nuestro Twitter Oficial: https://t.co/ppwhKO95Bs pic.twitter.com/RhLpAkgScA — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) February 24, 2026

Bárbaro Cavernario, Yutani y Gran Guerrero cerraron el Lunes Clásico con una contundente victoria sobre Flip Gordon, Neón y Star Jr.

El Elemental, Calavera Jr. I y Calavera Jr. II se apuntaron el resultado favorable ante Xelhua, Magia Blanca y Dulce Gardenia. Sigue los pormenores de la función de #LunesClásicoCMLL en nuestro Twitter Oficial: https://t.co/ppwhKO95Bs pic.twitter.com/RhLpAkgScA — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) February 24, 2026

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Amnesia y Hijo de Centella Roja vencieron a El Malayo y Sombra Diabólika

2) Disturbio, El Coyote, Pólvora vencieron a Blue Shark, El Vigia, Tiger Boy

3) Match Relámpago: Tessa Blanchard venció a Skadi

4) Arkalis, Fuego, Rayo Metálico vencieron a Akuma, Gemelo Diablo I, Gemelo Diablo II

5) Calavera Jr. I, Calavera Jr. II, Elemental vencieron a Dulce Gardenia, Magia Blanca, Xelhua

6) Bárbaro Cavernario, Gran Guerrero, Yutani vencieron a Flip Gordon, Neón, Star Jr.

.

• Martes de Arena México – 24/febrero/2026

A la gran final. Pantera Jr. y Psycotic le dieron a Querétaro el primer boleto al desenlace del torneo al derrotar a la dupla de CDMX conformada por Tenochca y Kimba.

La CDMX tuvo sus primeros finalistas, Estudiante Jr. y Feroz impusieron su ritmo y dejaron en el camino a Black Warrior Jr. y Makará, asegurando su lugar en la gran final del Torneo de Escuelas 2026

Tornado y Rey Pegasus le otorgaron a la CDMX otro boleto a la final tras derrotar a Saltillo, representado por King Rex y Prometeo.

La contienda por el título se acerca. Persephone y Olympia se enfrentarán por el derecho de retar a Mercedes Moné por el Campeonato Mundial Femenil del CMLL tras superar esta noche a Zeuxis y Tessa Blanchard.

La astucia de Volador Jr. fue decisiva: al quitarle la máscara a Neón, aseguró el triunfo junto a Bárbaro Cavernario y Stuka Jr., mientras Esfinge y Xelhua se quedaron sin respuesta frente a la ofensiva rival.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Match Relámpago: Kamelot venció a Péndulo (8:29).

2) Torneo de Escuelas – semifinal: Pantera Jr. y Psycotic vencieron a Kimba y Tenochca (8:20).

3) Torneo de Escuelas – semifinal: Estudiante Jr. y Feroz vencieron a Black Warrior Jr. y Makará (9:23).

4) Torneo de Escuelas – semifinal: Rey Pegasus y Tornado vencieron a King Rex y Prometeo (12:04).

5) Max Star venció a Cancerbero (11:13)

6) Virus venció a Hombre Bala Jr. (10:09)

7) Eliminatoria para retadora al Campeonato Mundial Femenil CMLL – Semifinal: Olympia y Persephone vencieron a Tessa Blanchard y Zeuxis (13:04).

8) Bárbaro Cavernario, Stuka Jr., Volador Jr. vencieron a Esfinge, Neón, Xelhua (12:27).

.

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 24/febrero/2026

LA FUNCIÓN SE CANCELÓ

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 27/febrero/2026

.

– Sábado de Arena Coliseo – 28/febrero/2026

.

– Domingo Familiar de Arena México – 01/marzo/2026

.

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 02/marzo/2026

.

– Martes de Arena México – 03/marzo/2026

.

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 03/marzo/2026