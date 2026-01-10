Gran arranque año, WCWC caen ante Los Chávez y más.

El Consejo Mundial de Lucha Libre arrancó con sus actividades del Nuevo Año con una gran respuesta de parte de los aficionados, todo ello resumido en «Mirada Semana CMLL«.

► Mirada Semanal CMLL

La presencia internacional se hizo sentir esta semana con la gran dupla de World Class Wrecking Crew (Royce Isaacs y Jorel Nelson) de NJPW Strong, quienes pretendían recuperar el cetro de parejas pero no pudieron derrotar a Los Hermanos Chávez quienes lucieron sumamente acoplados.

WCWC se presentaron en las demás sedes del CMLL, mostrando su gran técnica y espectacularidad.

Pero no nos demoremos y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 02/enero/2026

A pesar del ataque brutal de Yutani durante el #MatchRelámpago, Titán sacó su orgullo y resistencia para sobreponerse a la rudeza del nipón.

Arranca con fuerza el reinado de Los Hermanos Chávez. Ángel de Oro y Niebla Roja debutan como Campeones de Parejas de NJPW Strong logrando una sólida primera defensa ante World Class Wrecking Crew (Jorel Nelson y Royce Isaacs).

Místico, Máscara Dorada y Atlantis Jr. impusieron su jerarquía en el encuentro semifinal al superar a la poderosa tercia ruda integrada por Volador Jr., Soberano Jr. y Bárbaro Cavernario.

Una jaula, 16 gladiadores y el destino en juego. Máscaras y Cabelleras pendieorn de un hilo en un combate donde escapar de la jaula fue la única consigna. Robin fue derrotado por Calavera Jr. I y perdió su incógnita en Sin Salida CMLL 202. Robin Ivan Alvarado Dominguez se escondía bajo esa máscara.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Hijo del Pantera y Valiente Jr. vencieron a Infarto y Troglodita (6:43)

2) Match Relámpago: Titán venció a Yutani (8:38)

3) Campeonato de Parejas NJPW STRONG: Ángel de Oro y Niebla Roja © vencieron a Jorel Nelson y Royce Isaacs (12:51) defendiendo el título.

4) Atlantis Jr., Máscara Dorada, Místico vencieron a Bárbaro Cavernario, Soberano Jr., Volador Jr. (19:13)

5) Sin Salida – Lucha en Jaula – Máscaras y Cabelleras en Juego: Robin perdió ante Rey Cometa, Virus, Espíritu Negro, Cancerbero, Eléctrico, El Coyote, Astral, Pólvora, Oro Jr., Diamond, Sangre Imperial, El Vigia, Calavera Jr. I, Blue Shark, Calavera Jr. II (31:48) (22:37 for the multiman portion, 9:11 for the singles match). Orden de escape: El Vigia, Virus, Rey Cometa, Oro Jr., Sangre Imperial, Astral, Coyote, Blue Shark, Calavera Jr. II, Espiritu Negro, Cancerbero, Polvora, Diamond, Electrico quedando Robin y Calavera Jr. I como los dos últimos hombres. Calavera Jr. I sometió a Robin quien fue desenmascarado y dijo llamarse Robin Iván Alvarado Dominguez, de 35 años de edad y 20 años como luchador.

.

• Sábado de Arena México – 03/enero/2026

India Sioux y Tessa Blanchard mostraron una coordinación impecable para imponer su estilo y superar con autoridad a Zeuxis y Metálica el tercer enfrentamiento del #SábadoDeColiseo

Los Viajeros del Espacio, Max Star, Futuro y Valiente Jr., se quedaron muy cerca de la victoria, pero el poder y la contundencia de Okumura, Crixus y El Cobarde inclinaron la balanza a favor del bando rudo.

Los Depredadores, Magnus y Vegas Depredador, fueron superados en el instante clave de la contienda semifinal por el World Class Wrecking Crew de NJPW Strong, integrado por Royce Isaacs y Jorel Nelson.

Tras un intenso desenlace entre Místico y Soberano Jr., el triunfo se decantó para El Rey de Plata y Oro, quien junto a Templario superó a El Lujo de la Lucha Libre y Bárbaro Cavernario.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Leono y Péndulo vencieron a Disturbio y Poseidón (12:56)

2) KeMonito y Tengu vencieron a Chamuel y KeMalito (14:01)

3) India Sioux y Tessa Blanchard vencieron a Metálica y Zeuxis (13:58)

4) Crixus, El Cobarde, Okumura vencieron a Futuro, Max Star, Valiente Jr. (14:28)

5) Jorel Nelson y Royce Isaacs vencieron a Magnus y Vegas Depredador (11:34)

6) Místico y Templario vencieron a Bárbaro Cavernario y Soberano Jr. (24:55)

.

• Domingo Familiar de Arena México – 04/enero/2026

Con Zeuxis al frente del bando rudo, Sanely y Candela fueron superadas en el momento clave por la tercia integrada por Tessa Blanchard, Lluvia y Skadi.

A pesar de su gran rivalidad, Xelhua y Yutani encontraron el acoplamiento necesario para imponerse a Royce Isaacs y Jorel Nelson de NJPW Strong, asegurando el triunfo para el CMLL.

Aunque Stuka Jr. y El Valiente rozaron el resultado favorable, Máscara Dorada y Titán inclinaron la balanza a su favor al combinar una impresionante 450 grados con una demoledora lanza para sellar el triunfo.

En una definición polémica del turno estelar, Último Guerrero y Gran Guerrero inclinaron la balanza a su favor al recurrir a artimañas, permitiendo que El Luchador de Otro Nivel venciera a Místico apoyándose en las cuerdas. Esfinge había sido eliminado.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Alexius y Fury Boy vencieron a Carnifice y Troglodita

2) Match Relámpago: Hombre Bala Jr. venció a Dark Magic

3) Candela, Sanely, Zeuxis vencieron a Lluvia, Skadi, Tessa Blanchard

4) Relevos Increíbles: Xelhua y Yutani vencieron a Jorel Nelson y Royce Isaacs

5) Máscara Dorada y Titán vencieron a Stuka Jr. y Valiente

6) Gran Guerrero y Último Guerrero vencieron a Esfinge y Místico

.

• Lunes Clásico de Arena Puebla – 05/enero/2026

Tessa Blanchard conformó una gran tercia con Lluvia y Tabata, por lo que se llevan el triunfo en el duelo de Amazonas en El Templo del Dolor.

Stigma y Los Dragones (Dragón Legendario y Dragón de Fuego) superaron a Los Herederos en el evento especial de la tarde.

Templario y Titán dfendieron la bandera de México y del CMLL ante los norteamericanos Royce Isaacs y Jorel Nelson, representantes de NJPW Strong.

Místico, Máscara Dorada y Atlantis Jr. fueron despojados de sus máscaras. A Soberano Jr., Yutani y Bárbaro Cavernario poco les importó el resultado.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Astro y Hijo de Centella Roja vencieron a El Malayo y Espíritu Maligno

2) KeMonito y Tengu vencieron a Átomo y Chamuel

3) Lluvia, Tabata, Tessa Blanchard vencieron a Candela, Metálica, Sanely

4) Dragón de Fuego, Dragón Legendario, Stigma vencieron a El Cobarde, Felino Jr., Hijo de Stuka Jr.

5) Templario y Titán vencieron a Jorel Nelson y Royce Isaacs

6) Atlantis Jr., Máscara Dorada, Místico DQ Bárbaro Cavernario, Soberano Jr., Yutani

.

• Martes de Arena México – 06/enero/2026

Luego de que Tessa Blanchard quedara fuera tras la intervención de La Jarochita y Zeuxis, fue la veracruzana quien cerró la contienda a su favor, derrotando a la mexicana de raíces boricuas para adjudicarse el triunfo del triangular.

Cuando todo apuntaba a que el tiempo se agotaría, Blue Panther sacó su colmillo largo y revirtió la situación ante Difunto, llevándose la victoria en los instantes finales de este intenso Match Relámpago.

La experiencia y el poder de Euforia, combinados con la explosividad de Soberano Jr., fueron suficientes para doblegar a Atlantis y a su heredero, Atlantis Jr.

El dominio y la rudeza de Último Guerrero, Stuka Jr. y Gran Guerrero no fueron suficientes, ya que la coordinación y espectacularidad de Místico, Máscara Dorada y Esfinge marcaron la diferencia en el desenlace.

LOS RESULTADOS COMPLETOS SON:

1) Mercurio, Minos I, Minos II vencieron a Angelito, Shockercito, Último Dragóncito (10:00)

2) Hijo del Pantera, Hombre Bala Jr., Valiente Jr. vencieron a Alom, Crixus, Troyano (12:55)

3) La Jarochita venció a Tessa Blanchard y Zeuxis (12:10). Zeuxis dominó a Tessa, Jerochita venció a Zeuxis

4) Match Relámpago: Blue Panther venció a Difunto (9:27)

5) Euforia y Soberano Jr. vencieron a Atlantis y Atlantis Jr. (15:25)

6) Esfinge, Máscara Dorada, Místico vencieron a Gran Guerrero, Stuka Jr., Último Guerrero.

.

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 06/enero/2026

Feroz mano a mano fue el que se llevó a cabo entre Kira y Sanelly, quedando con la derrota La Dama del Guante Negro.

La tercia de Draego y Arlequín se llevó la descalificación automática por despojo de máscara de parte de Persa a El Cobarde.

Templario, Xelhua y Dulce Gardenia se fusionaron en una alianza demoledora en la lucha semifinal para vencer a Hijo del Villano III, Villano III Jr. y Yutani.

En el turno estelar del Martes de Glamour, Hechicero y Volador Jr. impusieron la escuela mexicana y superaron a la potencia del World Class Wrecking Crew de NJPW Strong.

LOS RESULTADOS COMPLETOS SON:

1) Abigor la Pesadilla, Shezmu, Temerario vencieron a Eclipse Jr., Minotauro, Rey Urano

2) Ángel Del Bien, Astro Oriental, Lince Del Bajio vencieron a Cris Skin, Dark Magic, Okumura

3) Kira venció a Sanely

4) Cobarde, Felino Jr., Hijo de Stuka Jr. vencieron a Arlequín, Draego, Persa por DQ

Persa unmasked Cobarde

5) Dulce Gardenia, Templario, Xelhua vencieron a Hijo del Villano III, Villano III Jr., Yutani

6) Hechicero y Volador Jr. vencieron a Jorel Nelson y Royce Isaacs.

.

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 09/enero/2026



.

– Sábado de Arena Coliseo – 10/enero/2026



.

– Domingo Familiar de Arena México – 11/enero/2026

.

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 12/enero/2026

.

– Martes de Arena México – 13/enero/2026

.

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 13/enero/2026