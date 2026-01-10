Gran arranque año, WCWC caen ante Los Chávez y más.

Mirada Semanal CML 9 de ener0 2025

El Consejo Mundial de Lucha Libre arrancó con sus actividades del Nuevo Año con una gran respuesta de parte de los aficionados, todo ello resumido en «Mirada Semana CMLL«.

Mirada Semanal CML 9 de ener0 2025

► Mirada Semanal CMLL

La presencia internacional se hizo sentir esta semana con la gran dupla de World Class Wrecking Crew (Royce Isaacs y Jorel Nelson) de NJPW Strong, quienes pretendían recuperar el cetro de parejas pero no pudieron derrotar a Los Hermanos Chávez quienes lucieron sumamente acoplados.

WCWC se presentaron en las demás sedes del CMLL, mostrando su gran técnica y espectacularidad.

Pero no nos demoremos y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 02/enero/2026

A pesar del ataque brutal de Yutani durante el #MatchRelámpago, Titán sacó su orgullo y resistencia para sobreponerse a la rudeza del nipón.

Arranca con fuerza el reinado de Los Hermanos Chávez. Ángel de Oro y Niebla Roja debutan como Campeones de Parejas de NJPW Strong logrando una sólida primera defensa ante World Class Wrecking Crew (Jorel Nelson y Royce Isaacs).

Místico, Máscara Dorada y Atlantis Jr. impusieron su jerarquía en el encuentro semifinal al superar a la poderosa tercia ruda integrada por Volador Jr., Soberano Jr. y Bárbaro Cavernario.

Una jaula, 16 gladiadores y el destino en juego. Máscaras y Cabelleras pendieorn de un hilo en un combate donde escapar de la jaula fue la única consigna. Robin fue derrotado por Calavera Jr. I y perdió su incógnita en Sin Salida CMLL 202. Robin Ivan Alvarado Dominguez se escondía bajo esa máscara.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:
1) Hijo del Pantera y Valiente Jr. vencieron a Infarto y Troglodita (6:43)
2) Match Relámpago: Titán venció a Yutani (8:38)
3) Campeonato de Parejas NJPW STRONG: Ángel de Oro y Niebla Roja © vencieron a Jorel Nelson y Royce Isaacs (12:51) defendiendo el título.
4) Atlantis Jr., Máscara Dorada, Místico vencieron a Bárbaro Cavernario, Soberano Jr., Volador Jr. (19:13)
5) Sin Salida –  Lucha en Jaula – Máscaras y Cabelleras en Juego: Robin perdió ante Rey Cometa, Virus, Espíritu Negro, Cancerbero, Eléctrico, El Coyote, Astral, Pólvora, Oro Jr., Diamond, Sangre Imperial, El Vigia, Calavera Jr. I, Blue Shark, Calavera Jr. II (31:48) (22:37 for the multiman portion, 9:11 for the singles match). Orden de escape: El Vigia, Virus, Rey Cometa, Oro Jr., Sangre Imperial, Astral, Coyote, Blue Shark, Calavera Jr. II, Espiritu Negro, Cancerbero, Polvora, Diamond, Electrico quedando Robin y Calavera Jr. I como los dos últimos hombres. Calavera Jr. I sometió a Robin quien fue desenmascarado y dijo llamarse Robin Iván Alvarado Dominguez, de 35 años de edad y 20 años como luchador.

Sábado de Arena México – 03/enero/2026

India Sioux y Tessa Blanchard mostraron una coordinación impecable para imponer su estilo y superar con autoridad a Zeuxis y Metálica el tercer enfrentamiento del #SábadoDeColiseo

Los Viajeros del Espacio, Max Star, Futuro y Valiente Jr., se quedaron muy cerca de la victoria, pero el poder y la contundencia de Okumura, Crixus y El Cobarde inclinaron la balanza a favor del bando rudo.

Los Depredadores, Magnus y Vegas Depredador, fueron superados en el instante clave de la contienda semifinal por el World Class Wrecking Crew de NJPW Strong, integrado por Royce Isaacs y Jorel Nelson.

Tras un intenso desenlace entre Místico y Soberano Jr., el triunfo se decantó para El Rey de Plata y Oro, quien junto a Templario superó a El Lujo de la Lucha Libre y Bárbaro Cavernario.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:
1) Leono y Péndulo vencieron a Disturbio y Poseidón (12:56)
2) KeMonito y Tengu vencieron a Chamuel y KeMalito (14:01)
3) India Sioux y Tessa Blanchard vencieron a Metálica y Zeuxis (13:58)
4) Crixus, El Cobarde, Okumura vencieron a Futuro, Max Star, Valiente Jr. (14:28)
5) Jorel Nelson y Royce Isaacs vencieron a Magnus y Vegas Depredador (11:34)
6) Místico y Templario vencieron a Bárbaro Cavernario y Soberano Jr. (24:55)
Domingo Familiar de Arena México – 04/enero/2026

Con Zeuxis al frente del bando rudo, Sanely y Candela fueron superadas en el momento clave por la tercia integrada por Tessa Blanchard, Lluvia y Skadi.

Imagen

A pesar de su gran rivalidad, Xelhua y Yutani encontraron el acoplamiento necesario para imponerse a Royce Isaacs y Jorel Nelson de NJPW Strong, asegurando el triunfo para el CMLL.

Imagen

Aunque Stuka Jr. y El Valiente rozaron el resultado favorable, Máscara Dorada y Titán inclinaron la balanza a su favor al combinar una impresionante 450 grados con una demoledora lanza para sellar el triunfo.

Imagen

En una definición polémica del turno estelar, Último Guerrero y Gran Guerrero inclinaron la balanza a su favor al recurrir a artimañas, permitiendo que El Luchador de Otro Nivel venciera a Místico apoyándose en las cuerdas. Esfinge había sido eliminado.

Puede ser una imagen de texto

LOS RESULTADOS COMPLETOS:
1) Alexius y Fury Boy vencieron a Carnifice y Troglodita
2) Match Relámpago: Hombre Bala Jr. venció a Dark Magic
3) Candela, Sanely, Zeuxis vencieron a Lluvia, Skadi, Tessa Blanchard
4) Relevos Increíbles: Xelhua y Yutani vencieron a Jorel Nelson y Royce Isaacs
5) Máscara Dorada y Titán vencieron a Stuka Jr. y Valiente
6) Gran Guerrero y Último Guerrero vencieron a Esfinge y Místico
Lunes Clásico de Arena Puebla – 05/enero/2026

Tessa Blanchard conformó una gran tercia con Lluvia y Tabata, por lo que se llevan el triunfo en el duelo de Amazonas en El Templo del Dolor.

Stigma y Los Dragones (Dragón Legendario y Dragón de Fuego) superaron a Los Herederos en el evento especial de la tarde.

Templario y Titán dfendieron la bandera de México y del CMLL ante los norteamericanos Royce Isaacs y Jorel Nelson, representantes de NJPW Strong.

Místico, Máscara Dorada y Atlantis Jr. fueron despojados de sus máscaras. A Soberano Jr., Yutani y Bárbaro Cavernario poco les importó el resultado.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:
1) Astro y Hijo de Centella Roja vencieron a El Malayo y Espíritu Maligno
2) KeMonito y Tengu vencieron a Átomo y Chamuel
3) Lluvia, Tabata, Tessa Blanchard vencieron a Candela, Metálica, Sanely
4) Dragón de Fuego, Dragón Legendario, Stigma vencieron a El Cobarde, Felino Jr., Hijo de Stuka Jr.
5) Templario y Titán vencieron a Jorel Nelson y Royce Isaacs
6) Atlantis Jr., Máscara Dorada, Místico DQ Bárbaro Cavernario, Soberano Jr., Yutani

Martes de Arena México – 06/enero/2026

Luego de que Tessa Blanchard quedara fuera tras la intervención de La Jarochita y Zeuxis, fue la veracruzana quien cerró la contienda a su favor, derrotando a la mexicana de raíces boricuas para adjudicarse el triunfo del triangular.

Imagen

Cuando todo apuntaba a que el tiempo se agotaría, Blue Panther sacó su colmillo largo y revirtió la situación ante Difunto, llevándose la victoria en los instantes finales de este intenso Match Relámpago.

Imagen

La experiencia y el poder de Euforia, combinados con la explosividad de Soberano Jr., fueron suficientes para doblegar a Atlantis y a su heredero, Atlantis Jr.

Imagen

El dominio y la rudeza de Último Guerrero, Stuka Jr. y Gran Guerrero no fueron suficientes, ya que la coordinación y espectacularidad de Místico, Máscara Dorada y Esfinge marcaron la diferencia en el desenlace.

Imagen

LOS RESULTADOS COMPLETOS SON:
1) Mercurio, Minos I, Minos II vencieron a Angelito, Shockercito, Último Dragóncito (10:00)
2) Hijo del Pantera, Hombre Bala Jr., Valiente Jr. vencieron a Alom, Crixus, Troyano (12:55)
3) La Jarochita venció a Tessa Blanchard y Zeuxis (12:10). Zeuxis dominó a Tessa, Jerochita venció a Zeuxis
4) Match Relámpago: Blue Panther venció a Difunto (9:27)
5) Euforia y Soberano Jr. vencieron a Atlantis y Atlantis Jr. (15:25)
6) Esfinge, Máscara Dorada, Místico vencieron a Gran Guerrero, Stuka Jr., Último Guerrero.
Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 06/enero/2026

Feroz mano a mano fue el que se llevó a cabo entre Kira y Sanelly, quedando con la derrota La Dama del Guante Negro.

Imagen

La tercia de Draego y Arlequín se llevó la descalificación automática por despojo de máscara de parte de Persa a El Cobarde.

Imagen

Templario, Xelhua y Dulce Gardenia se fusionaron en una alianza demoledora en la lucha semifinal para vencer a Hijo del Villano III, Villano III Jr. y Yutani.

Imagen

En el turno estelar del Martes de Glamour, Hechicero y Volador Jr. impusieron la escuela mexicana y superaron a la potencia del World Class Wrecking Crew de NJPW Strong.

Imagen

LOS RESULTADOS COMPLETOS SON:
1) Abigor la Pesadilla, Shezmu, Temerario vencieron a Eclipse Jr., Minotauro, Rey Urano
2) Ángel Del Bien, Astro Oriental, Lince Del Bajio vencieron a Cris Skin, Dark Magic, Okumura
3) Kira venció a Sanely
4) Cobarde, Felino Jr., Hijo de Stuka Jr. vencieron a Arlequín, Draego, Persa por DQ
Persa unmasked Cobarde
5) Dulce Gardenia, Templario, Xelhua vencieron a Hijo del Villano III, Villano III Jr., Yutani
6) Hechicero y Volador Jr. vencieron a Jorel Nelson y Royce Isaacs.

► Próximos Encuentros

Viernes Espectacular de Arena México – 09/enero/2026

Sábado de Arena Coliseo – 10/enero/2026

Domingo Familiar de Arena México – 11/enero/2026

Imagen

Lunes Clásico de Arena Puebla – 12/enero/2026

Imagen

Martes de Arena México – 13/enero/2026

Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 13/enero/2026

LA LUCHA SIGUE...
