WWE NXT presentó un gran episodio el pasado miércoles. Junto a dos buenos combates titulares (si obviamos la crucial falta de público en las gradas), donde Charlotte Flair y Adam Cole retuvieron sus títulos ante Io Shirai y Velveteen Dream, además de otros dos del torneo por el Campeonato de Peso Crucero, el menú se completó con el espectacular debut de Karrion Kross y Scarlett Bordeaux como la nueva pareja a temer.

Pero una semana después, la marca dorada de WWE vuelve a la carga, con una defensa de Matt Riddle y Timothy Thatcher del cetro de duplas frente a Marcel Barthel y Fabian Aichner, acompañada del regreso al ring de Finn Bálor contra Cameron Grimes. Dos encuentros que prometen bastante, aunque quizás lo que acabe robándose las miradas sea un segmento no luchístico.

.@SuperKingofBros and #TimothyThatcher are set to defend the NXT Tag Team Titles against #Imperium's @Marcel_B_WWE & @FabianAichner THIS WEDNESDAY on #WWENXT. https://t.co/uI2Gpz2Kw3