Grado: «¿WWE contraprograma a AEW? ¡Muy bien!»

Grado es uno de los luchadores independientes más populares del Reino Unido y de cuando en cuando aparece en primera plana, como lo está en estos momentos debido, por un lado, a una reciente publicación en redes sociales en la que aparece con Tony Khan, mandamás de AEW, con la que parece insinuarse que podría estar hoy en Dynamite.

► WWE contraprograma a AEW

Por el otro, una reciente entrevista con Shounak Chakrabarti de ITR Wrestling en la que hace declaraciones bastante interesantes. Por ejemplo, acerca de la contraprogramación que WWE ha estado haciendo en 2025 a la misma All Elite Wrestling:

“¿Sabes qué? Ese tipo de cosas han sido parte del boxeo, parte del entretenimiento durante años y años. Y ¿sabes qué? Creo que lo hace aún más emocionante, porque hace que los fans, como tú y yo, pensemos: ‘Oh, Dios mío, van a coincidir la misma noche. ¿Qué va a pasar?’” “Creo que eso simplemente genera más interés. De verdad, lo creo. Hace que más gente hable de ello. Y si más gente está hablando, para mí eso es una ventaja. Para mí, cualquier publicidad es un bono. Si la gente habla de esas cosas, si eso motiva a la gente, entonces ¿por qué no? ¡Que venga! Competencia.”

► ¿Cómo es Tony Khan?

O sobre cómo es el mencionado Khan ahora que lo ha podido tener cerca:

“Para empezar, es uno de los tipos más agradables del mundo, porque no pudo ser más amable conmigo cuando me llevó a Wembley el año pasado, así que tengo muchas ganas de volver a verlo. Es alguien que, creo yo, sabe lo que los fans de la lucha libre quieren ver; lo que imagina en su cabeza, lo que soñaba de niño, ha conseguido convertirlo en realidad, y eso es lo que me encanta de Tony. “Tony es tan bueno porque fue fan de la lucha, un maniático de la lucha desde pequeño, ¿sabes? Y yo también lo era. Él era como yo: crecimos intercambiando cintas, amando toda la escena independiente. Recuerdo que en esa época todos veían la lucha libre mainstream, y a mí me mandaban cintas de Japón, me mandaban cintas de Europa, y yo estaba obsesionado con eso. Estaba en todos los foros de fans y todo lo demás, y Tony era igual. Por eso creo que Tony es tan bueno dando a los fans lo que quieren; tiene un producto excelente.”

