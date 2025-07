“Gracias, Hulk Hogan”: el adiós de Tessa Blanchard

Tessa Blanchard honra a Hulk Hogan con un emotivo mensaje sobre respeto, legado y humanidad, pidiendo dejar de lado el odio tras su muerte. La luchadora de TNA, como la leyenda de WWE, también sabe lo que es ser objeto del odio de otras personas por situaciones raciales. Abajo leemos sus recientes declaraciones en su canal de YouTube.

No voy a sentarme aquí a fingir que fue perfecto. Ninguno de nosotros lo es. Pero a la gente le encanta aferrarse a eso, destrozar a los demás y dejar que su peor día los defina por el resto de sus vidas . Y a veces parece que se les olvida que hay un ser humano debajo de todo eso.

Hulk Hogan no fue solo un luchador. Él era la lucha libre para toda una generación. Trajo muchísimos ojos a este negocio. Lo hizo más grande, más brillante, más ruidoso. Llenaba arenas. Enganchó a la gente. Hizo que la lucha libre se sintiera importante incluso fuera del mundo de la lucha libre profesional. Así que, te guste o no, hayas crecido viéndolo o no, si formas parte de este negocio, sentiste su impacto .

“No estaba segura de hacer este video. Honestamente, estuve yendo y viniendo con la idea, porque sé cómo funciona internet. Sé lo rápido que la gente salta con sus opiniones, cómo distorsionan las historias, siguen tendencias y actúan como si supieran todo sobre todos. Pero ¿saben qué? La vida es demasiado corta. Es demasiado corta para quedarse callada solo por protegerte de ese ruido, para vivir con ese miedo. Este video no es para volverse viral. No es por los ‘me gusta’ ni los retuits. Es simplemente por respeto .

Recuerdo una historia. Yo era solo una niña entre bastidores, callada, un poco abrumada por todo. Recuerdo que Hulk se me acercó en el área de catering, con mi papá. Fue el gesto más pequeño del mundo. No tenía por qué hacerlo, pero lo hizo. Y nunca olvidé cómo eso me hizo sentir: vista, bienvenida y segura en este mundo loco lleno de gigantes.

Pero las personas somos complicadas. Yo incluida. Él también. Ninguno de nosotros tiene derecho a decidir quién es bueno o malo, como si todo lo que se dice fuera automáticamente verdad. Así no funciona la vida real. Y si alguna vez te han malinterpretado o juzgado personas que realmente no te conocían, entonces sabes de lo que hablo. Hay gente que solo quiere hablar de la peor versión de alguien. Y yo no estoy interesada en eso. Estoy aquí para hablar de las partes que importan, las que cambiaron vidas, las que hicieron que este negocio sea lo que es hoy.

Si hablas de Hogan contra The Rock en WrestleMania… vamos, eso fue electricidad pura. El público estaba completamente encendido. Ese momento… eso es lo que te hace enamorarte de la lucha libre. Y ese tipo de cosas son inolvidables. Hablas de crear momentos, y ese fue un momento para toda nuestra industria. No tienes que estar de acuerdo con todo lo que alguien hizo para apreciar la huella que dejó. Y puedes honrar un legado aunque la historia no sea perfecta, porque ninguna lo es.

Así que para los que están convirtiendo esta muerte en una polémica de moda… conmigo no cuenten. Esto se trata de respeto. Se trata de dar espacio a su familia para que pueda hacer su duelo. Se trata de recordar que, al final del día, Hulk Hogan entregó su vida a este negocio, y lo cambió para siempre. Descansa en paz, Hulk. Y gracias por todo lo que nos diste.”