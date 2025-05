Good Brothers prevén un nuevo regreso a WWE: «AJ Styles…»

Karl Anderson y Luke Gallows están seguros de que más pronto o más tarde van a volver a juntarse con AJ Styles en la WWE. Será la tercera vez que vuelven a la compañía.

Los dos luchadores estuvieron recientemente hablando con Sean Ross Sapp en Fightful y este bromeó con ellos sobre si todavía le caen bien al «Phenomenal One»:

«Ya no sabemos nada, caray. Te diré esto: nos llaman de vez en cuando para calentarlo (darle impulso), así que más le vale que le caigamos bien. Más le vale que le caigamos muy bien. Después de ese derechazo que recibió de Logan Paul, puede que tenga que llamarnos otra vez. En cuanto al contrato de AJ, obviamente sabemos lo que está pasando con él, y obviamente no es algo de lo que podamos hablar ahora. AJ Styles estará bien donde sea que vaya. Si se queda en WWE, es un miembro del Salón de la Fama asegurado en su primera nominación, y va a ser un momento increíble cuando suene la música de Gallows y Anderson, subamos al ring y lo introduzcamos al Salón de la Fama. No se preocupen, eso va a pasar algún día. Si deja WWE, será una gran estrella donde quiera que vaya», comentó Anderson. Gallows agregó: «Absolutamente. Es un crédito para cualquier lugar en el que esté.»