González quiere ser parte de PSL de Dana White

Pearl González, ex luchadora de la UFC, se apunta a la Power Slap League de Dana White, que se estrenará a finales de este mes.

En un reciente tweet, González envió su cinta de audición a White.

Hey @danawhite, here is my audition for @powerslap.. I will be your first ever women’s Slap champion!! 👋

Thanks to your producer @gary_defranco147 for letting me slap the shihhh outta him! 🤪✨👊🏼#slap #powerslap #LFG pic.twitter.com/j9PTiUMv4m

— PEARL GONZALEZ (@PearlGonzalez) January 11, 2023