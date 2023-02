La primera vez que Goldust y Snitsky unieron fuerzas como equipo en la WWE fue el 3 de abril de 2006 en un episodio de Heat para vencer a Brad James y Colt Cabana. Nunca recibieron mucha atención. Y no fueron capaces de arrebatar el Campeonato de Parejas WWE a The Spirit Squad. Dos meses después formaron equipo por última vez. Fue en un nuevo episodio del mismo programa, en el que perdieron ante dos miembros de dicha facción, siendo uno de ellos Dolph Ziggler.

► Goldust y Snitsky iban a ser campeones

Hoy nos acordamos de aquella alianza entre los dos luchadores porque el mismo Snitsky la estuvo recordando en su reciente entrevista Monday Mailbag with Mike Chioda señalando que juntos iban a ser Campeones de Parejas WWE, algo que finalmente no sucedió. Y, de hecho, solo lucharon por el título en una ocasión.

“Se suponía que íbamos a conseguir los cinturones de equipos cuando estaba haciendo equipo con Goldust, y luego tuvo un colapso y eso se quedó en el camino. Iban a hacer merchandising. Tuvimos una reunión con Stephanie (McMahon), iban a hacer merchandising y todo tipo de cosas, e íbamos a ganar las correas. Luego, él me llama, me deja un mensaje de voz y se va al fondo. Obviamente, necesitaba ayuda y limpiarse. No puedo culparlo por eso, pero se suponía que íbamos a ganar los cinturones de parejas”.

¿Te acuerdas de la alianza de Goldust y Snitsky?

También puedes repasar lo sucedido esta semana en WWE, AEW o NJPW: