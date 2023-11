Golden Dragons of Domina derrotaron a Don Callis Family

La guerra entre Omega y Jericho contra Don Callis Family sigue viviendo capítulos nuevos y ahora se enfrentaron en una lucha patrocinada por el videojuego Like a Dragon Gaiden.

Este duelo fue nombrado, precisamente, Like a Dragon Street Fight enfrentó, por un lado, a Kenny Omega, Chris Jericho, Kota Ibushi y el gigante Paul Wight y por el otro a Konosuke Takeshita, Kyle Fletcher, Powerhouse Hobbs y Brian Cage.

Este enfrentamiento se convirtió en una auténtica batalla callejera, con los ocho luchadores sumergidos en una guerra total, repleta de ataques por todas partes.

The Golden Dragons of Dojima!

Still to come, the Like A Dragon Gaiden Street Fight goes down TONIGHT as Paul Wight, Chris Jericho, Kenny Omega & Kota Ibushi make their way to the arena!

Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@KennyOmegamanX | @ibushi_kota | @IAmJericho | @PaulWight pic.twitter.com/KsFMW0x3sl

— All Elite Wrestling (@AEW) November 16, 2023