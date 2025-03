Goldberg ya entrena y apunta a su lucha de retiro

Goldberg aún no está retirado de la competición, y su aparición más reciente en la compañía fue durante el evento Bad Blood en el pasado mes de octubre, cuando confrontó al Campeón Mundial de Peso Completo, Gunther, sugiriendo que el miembro del Salón de la Fama sí tendría un combate para el próximo año, hecho que el propio luchador lo anunció durante una transmisión de ESPN College Day. Sin embargo, la situación se ha enfriado, no lo hemos visto en televisión, aunque después se conoció que se había sometido a un tratamiento con células madre y aún no contaba con el alta médica para competir en el ring.

► Goldberg se prepara en el gimnasio

Durante este fin de semana, Goldberg acaba de dar un gran paso hacia su tan esperado combate de retiro, tras compartir una nueva actualización en su cuenta de Instagram, donde se le ve entrenando junto a su hijo Gage, al igual que Kevin Von Erich y Tyrone Spong.

«Y comienza la rutina… reuniendo a mi equipo en el ring🤫 @goldberg21_99 @ramvonerich @coachjimmyhouse @thekevinvonerich @black_diamond_martial_arts @tyrone_spong».

Aunque probablemente no sea algo decisorio, la publicación sugiere que el miembro del Salón de la Fama WWE se está preparando activamente para su último combate, que según dijo previamente está planeado para este año, buscndo retirarse en sus propios términos. Al parecer, su problema médico está a punto de ser superado, y solo será cuestión de tiempo para conocer fecha y oponente para la última aparición de Goldberg en el ring; mientras tanto, continuará preparándose de la mejor manera.