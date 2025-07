Goldberg y un triste retiro: Víctima de la estrategia de WWE contra AEW

El pasado fin de semana estuvo marcado por varios acontecimientos importantes en el mundo de la lucha libre profesional, pero uno de los más comentados fue, sin duda, el retiro de Goldberg. En los últimos años hemos visto a muchas leyendas colgar las botas, algunas con despedidas memorables —como el retiro de Sting el año pasado—, y otras con finales que dejan un sabor amargo. Lamentablemente, Goldberg forma parte de este segundo grupo.

Desde sus inicios en la WCW, Goldberg fue una figura imponente, un fenómeno de popularidad que rompió barreras con su racha invicta y su presencia dominante. Sin embargo, su paso por WWE siempre ha estado rodeado de decisiones cuestionables. Ya en su primera etapa en la empresa, entre 2003 y 2004, quedó claro que WWE nunca supo cómo aprovechar su potencial. Y, para muchos, su regreso años después solo reafirmó esa tendencia.

► WWE tiene un historial complicado con talentos que no son de casa

Goldberg, como otras estrellas que se hicieron un nombre fuera del sistema WWE, nunca fue moldeado a la narrativa que Vince McMahon y compañía prefieren contar. A pesar de que ahora la dirección creativa está en manos de Paul Levesque (Triple H), pareciera que esta mentalidad no ha cambiado del todo.

Lo más decepcionante del retiro de Goldberg es que no se sintió como una celebración de su carrera, sino como una jugada apresurada por parte de WWE. Muchos creen que su despedida fue simplemente una maniobra para generar ruido en torno a Saturday Night’s Main Event y desviar atención de All In, el evento insignia de AEW. Si esa era la intención, el plan no solo falló, sino que terminó por empañar el legado de una figura histórica. Ni Goldberg ni el legendario grupo Evolution merecían ser piezas sacrificadas en una estrategia tan mal ejecutada.

► Goldberg, molesto

El propio Goldberg expresó su descontento en una entrevista con Ariel Helwani, señalando lo apurado del proceso y su decepción con el resultado final. Solo se le dieron tres semanas para construir una historia con Gunther —una rivalidad que, por más prometedora que pudiera ser en papel, terminó sintiéndose vacía y forzada.

Nunca fui un gran fan de Goldberg, pero negar su impacto en la industria sería injusto. Fue un símbolo de una era, un luchador que, con pocas palabras y mucho poder, conquistó multitudes. Por eso, verlo despedirse con tan poca ceremonia, sin el reconocimiento que su carrera merece, es algo que ningún aficionado —ni siquiera sus críticos— desea para una leyenda.

Goldberg merecía más. Y los fanáticos también