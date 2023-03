Goldberg: “WWE me debe una lucha de retiro”

Tras disputar su último combate hasta ahora hace ya más de un año, en Elimination Chamber 2022, donde cayó ante Roman Reigns, Goldberg vio concluido su contrato con WWE este pasado enero.

De inicio, se habló de un nuevo acuerdo, pero Fightful hizo el siguiente reporte en diciembre.

Podría (y debería) haber colgado las botas tras WrestleMania 33, pero con todo, Goldberg parece insatisfecho a sus 56 años. Porque durante su más reciente entrevista, ante Justin Barrasso de Sports Illustrated como interlocutor, “The Myth” estima que WWE tiene pendiente concederle una despedida competitiva. Asimismo, revela que si la empresa no mueve ficha, ya lo hará él.

Just when you thought @WWERomanReigns was about to connect with HIS #Spear … HERE COMES @Goldberg! #WWEChamber pic.twitter.com/WwyTvRWamF