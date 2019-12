Aunque quedaron de amigos luego de la patadota en la cabeza que Goldberg le propinó a Bret Hart y por la cual se inició el declive de su carrera tras una peligrosa conmoción cerebral, en octubre el canadiense sorprendió al decir que «Goldberg no merecía estar en el Salón de la Fama» luego de la cantidad de gente que había lesionado.

Si bien esa patada no generó el retiro inmediato de Hart, sí que le causó grandes problemas y acortó su carrera. Nuestro Editor en Jefe, Ernesto Ocampo, realizó años atrás una gran reseña de la lucha en donde se produjo la lesión y lo que ocurrió después que pueden leerla dando click aquí.

► Goldberg vs Bret Hart

En la anterior reseña, se resaltan unas palabras Bret hacia Goldberg, en donde decía que Bill era un buen hombre, pero que «desafortunadamente fue impulsado demasiado rápido y no comprendía su propia fuerza bruta».

Golbderg fue entrevistado recientemente en el Reino Unido por Inside the Ropes en una convivencia con los fans realizada por esta misma empresa y allí respondió a las críticas de Bret «The Hitman» Hart con estas diplomáticas palabras:

«Hombre… Bret ‘The Hitman’ Hart, su nombre y su apodo hablan por sí mismos, su linaje no tiene comparación. Fue un honor y un privilegio trabajar con él y lo admiraba mucho, escuchaba todo lo que él decía y miraba lo que hacía. En ese momento había muchas personas que daban sus opiniones y no sabías si en sus corazones tenían el mejor interés al hacerlo, el mejor interés por la compañía y hacia uno. Todavía no lo sé, pero no me importa porque al final del día solo puedo controlar lo que yo puedo controlar. Y eso es todo. No me voy a sentar y quejarme de todo, simplemente voy a salir e intentar hacer mi trabajo.

«Me hubiera encantado haber trabajado un poco más con Bret Hart y sobre todo, me hubiera encantado nunca haber pateado a Bret Hart en la cabeza. Pero lo que pasó, pasó… y respecto a ello he leído en Internet que Bret y otras personas han dicho que yo fui malicioso y que él no debió de haber estado nunca en el ring conmigo. Sí, lo siento mucho, hombre, pero si realmente hubiera querido lastimado al tipo, nunca hubiera podido pararse de nuevo. Y no estoy bromeando, nunca se hubiera levantado. Pero los accidentes ocurren, él era un ídolo mío y todavía lo es, así que siempre estaré arrepentido por esa patada mal dada, esa patada fuera de lugar.

«De cierta manera él sabía que le iba a dar esa patada, pero, hay un par de cosas que cambiaría de mi carrera y esa es una de ellas. También la duración del ángulo que tuve con él y mi ‘inhabilidad de ser profesional’ para darle la patada, pero para mí significaba mucho el ser creíble. No quiero ofender a Ric Flair, pero yo no hubiera querido nunca tener un personaje como el de él, con su grito de ‘WOOOOOO!’, correr por todos lados y ser tonto y entretener a la gente de esa forma. Yo soy un competidor, no soy un artista del entretenimiento, otra cosa es que compita dentro del mundo del entretenimiento.

«No estaba allí para ser un personaje secundario, mis luchas de 5 o 10 minutos y, sí, lo sé, estoy estirando un poco ese tiempo (risas)… mis luchas eran básicamente como tirar a la gente a los leones. Eran luchas sucias, violentas y que se acababan antes de que pudieras darte cuenta y eso era lo que la gente amaba. Eso era algo diferente«.