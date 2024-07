►Goldberg sobre luchar con Roman Reigns: «Le hice un favor»

En el PLE Elimination Chamber de la WWE en 2022, tuvo lugar el combate apodado: «Spear vs. Spear», donde Roman Reigns defendió el Campeonato Universal WWE ante Goldberg.

Una lucha que tardó 2 años en gestarse, por la pandamia del COVID-19.

Recordemos que inicialmente ellos iban a colisionar en WrestleMania 36.

Pues bien.

El mano a mano sucedió y según Goldberg, le hizo un favor al primo de Dwayne Johnson.

Entérate del porqué abajo.

Durante su reciente aparición en el pódcast «Insight with Chris Van Vliet», Vliet acotó inicialmente que, técnicamente, esa fue su lucha de retiro.

Así fue cómo hiló la pregunta.

A lo que Goldberg le respondió.

«No, apesta. Tuve ese maldito COVID tres semanas antes de que me pidieran trabajar con él. Fue horrible. Fue un favor. Era mi trabajo, no voy a decir que no. Realmente nunca he dicho que no. Me pidieron luchar dos veces al año. Estos son los combates en Arabia Saudita de los que hablas, ¿verdad? Sí, y fue, estaban entre la espada y la pared y yo era su respuesta, ¿no? Y siento que les hice un favor y por eso pensé que el favor sería recíproco, pero es lo que es, viejo, es lo que es.

Nunca olvidaré la llamada telefónica que recibí cuando estaba en la cama y, pana, ni siquiera podía respirar. Me sentía fatal, ni siquiera podía levantarme. ‘¿Crees que puedes ir a Arabia Saudita en tres semanas? Claro, estaré allí’.