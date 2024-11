Goldberg sigue molesto por el fin de su histórica racha

Una de las rachas más legendarias que ha tenido la lucha libre profesional en su historia es la de las 173 victorias consecutivas de Goldberg en la WCW, pero el modo en que terminó todavía deja un sabor amargo para el miembro del Salón de la Fama WWE. En Starrcade 1998, la histórica racha invicta (que aún es sujeto de controversia por una posible exageración) culminó cuando Kevin Nash lo derrotó gracias a una asistencia de Scott Hall y su tazer.

► Goldberg quería culminar su racha de otra manera

Durante una entrevista reciente con Inside the Ropes Goldberg habló sobre el infame momento, revelando que había imaginado algo mucho más dramático que haber recibido esa descarga, y expresó su decepción sobre cómo se desarrollaron las cosas en aquel Starrcade 1998.

«Si me ganas, tienes que ponerme 50.000 voltios. Pero por alguna razón, no querían hacer eso. De ahí la picana eléctrica de aspecto ridículo. Quería que me dispararan las púas y me encendieran como un maldito árbol de Navidad… Todavía estoy molesto”.

Sin duda, el final de la histórica racha de Goldberg sigue siendo uno de los temas más debatidos en la lucha libre profesional, y muchos reen que pudo haber contribuido al inicio del final de WCW. 26 años después, esta situación quedó en el pasado, aunque el miembro del Salón de la Fama todavía tiene un sabor amargo respecto a que las cosas podían haber sucedido de otra manera.

En cuanto a Goldberg, está previsto que tenga un combate de retiro el próximo año, y del que muchos ya especulan luego de su aparición en Bad Blood para confrontar a Gunther.