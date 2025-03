Goldberg: «Sería como pasar la antorcha a Gunther»

Además de las palabras de Matt Riddle sobre que le ganaría diez enfrentamientos de diez, Goldberg ha estado llamando la atención bastante últimamente por sus propias declaraciones acerca de que todavía no cuenta con el alta médica, imaginando enfrentar a John Cena, Roman Reigns o Bron Breakker en su combate de retiro de WWE, o compartiendo su arrepentimiento por haberse protegido demasiado en su carrera.

Volviendo nuevamente a su reciente entrevista en The Ariel Helwani Show, conocemos que todavía es posible que esa última lucha sea contra Gunther, el actual Campeón Mundial de Peso Completo:

«Él es la nueva generación. Yo soy la vieja generación. Es como un pase de antorcha, de alguna manera . No rechazaría esa pelea de ninguna manera. Nunca hables negativamente sobre mí delante de mi esposa y mi hijo».

Así mismo, el miembro del Salón de la Fama comenta que Vince McMahon no le dio una lucha final:

«Vince me había prometido otra lucha porque no mucha gente sabe esto, pero acepté la pelea con Roman con solo un mes de antelación, y tenía Covid. Esa no es la forma de retirarse. Siempre, en el fondo de mi corazón, quise retirarme y presentarme de una manera un poco más positiva de lo que pude. Paul y yo hablamos y llegamos a un acuerdo de que en 2025 tendría mi lucha de retiro.»