► ¿Goldberg será abucheado en su lucha de retiro?

Para poner fin a su carrera, la leyenda viviente Goldberg desafiará a Gunther por el Campeonato Mundial de Peso Completo en WWE Saturday Night’s Main Event.

This is @Goldberg‘s FINAL MATCH, but if the WWE Hall of Famer defeats @Gunther_AUT for the World Heavyweight Championship … then what will that mean for the future? 🤔

SATURDAY, JULY 12

📍 ATLANTA

🎟️ https://t.co/lO48TDLvEc pic.twitter.com/Ot8VioX6Md

— WWE (@WWE) June 24, 2025