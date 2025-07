El pasado sábado 12 de julio, vimos la última lucha de Goldberg, quien se despidió frente a su gente en Atlanta, Georgia. Allí disputó su combate contra Gunther, con el Campeonato Mundial de Peso Completo en juego, y si bien no pudo lograr la victoria, dejó una buena impresión (dadas las circunstancias), y ahora puede descansar tranquilo, más aún que cerró toda posibilidad a un nuevo combate.

► Charles Robinson recibió una lanza de Gunther

Goldberg ha dejado una huella como pocos en la lucha libre, y durante su último combate, dejó en claro que todavía tenía algo de su poder destructivo; sin embargo, lo mostró frente a la persona equivocada, ya que en el clímax de su lucha contra Gunther, el miembro del Salón de la Fama WWE estaba preparando una lanza, pero su rival se apartó y terminó impactando al veterano réferi, Charles Robinson, quien ya no pudo reincorporarse.

Robinson, quien tiene 61 años, es el réferi más veterano de la WWE y recurrió a su cuenta de Instagram para mostrar el daño sufrido en sus costillas luego de recibir la lanza de Goldberg, aunque agregó que eso no lo detendrá para seguir apareciendo en televisión.

«Gracias, Bill Goldberg. No temas… ¡Soy un HOMBRE y no me pueden contener!«

Goldberg fue entrevistado recientemente en The Ariel Helwani Show, donde habló sobre varios temas relacionados a su lucha de retiro, y se refirió en buenos términos de Charles Robinson, a quien pidió personalmente que oficie su último combate.

«Sí, bueno, ya sabes, este es el trato. Pedí que Charles estuviera ahí. Charles y yo tenemos una larga historia, y Charles ya había recibido esa lanza antes, y puede que me rompiera una costilla la última vez».

«Charles es un maldito… es… no sé, no voy a decir un hombre del Renacimiento. Ese tipo es indestructible. No sé cuántos años tiene, pero ha recibido la lanza varias veces. Muchas veces, de hecho. Y más poder para él, tío. Lo quiero muchísimo. Pero me disculpo por la costilla. Pero, ya sabes, se curará, como la otra».