Goldberg se compara con Mike Tyson

Goldberg habla de sus entrenamientos de camino a su lucha de retiro, la cual todavía no tiene fecha, después de que Mike Tyson disputara un nuevo combate, si es que puede llamarse a sí a eso que hizo con Jake Paul en Netflix. Ni día ni evento ni oponente tiene aún el miembro del Salón de la Fama de WWE.

► Mike Tyson vs. Jake Paul

«Primero y ante todo, en mi opinión profesional, no fue guionado. Simplemente creo que, a los 58 años, y esto lo digo porque me estoy preparando para mi última despedida, lo primero que se va es tu cuerpo, lo último que se va es tu mente. Tyson pudo haber querido hacerlo mejor, haber querido desempeñarse mejor y noquear a Jake Paul para dar una mejor impresión de sí mismo al mundo, pero hay un límite de lo que puedes hacer. No creo que tuviera las piernas bajo él en absoluto. Roy Jones Jr lo mencionó, Andre Ward lo mencionó. No se veía bien, no se veía estable de piernas. Parecía agotado. Es mucha presión. Estoy en un negocio ficticio y va a haber mucha presión sobre mí solo para aparecer en la condición en la que la gente me recuerda. Eso, en sí mismo, es un peso pesado de llevar. Voy a ser perfectamente honesto contigo, y me duele decir esto, sentí respeto por Jake Paul después. No por su habilidad para boxear, sino por su capacidad de ser un ser humano. No me importa lo que dijo después. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Si hubiera lanzado ese uppercut y ese derechazo, probablemente habría lastimado a Tyson bastante mal. Puedes quitarle toda la tontería que Jake Paul lleva a la mesa, el hecho de que está interpretando un personaje como Conor McGregor para que la gente lo odie y pueda ganar más dinero, demostró que tiene un corazón y respeto por sus mayores. No pudo hacerlo. No creo que pudiera hacerlo. La pieza de mierda que interpreta para muchas personas no pudo apretar el gatillo y lo elogio por eso», dice el veterano en CarCast.

► La lucha final

«Solo tengo que ser yo mismo de nuevo. Esto es algo que he tratado de enseñarle a mi hijo porque, a sus 18 años, está compitiendo contra chicos de 25 años. Asistentes graduados y estudiantes de posgrado que han jugado durante seis años. Es una diferencia de realidades. La mía también es una diferencia de realidades. Tengo al menos el doble de la edad de quien sea que voy a enfrentar. Al menos. Tu mente es una cosa muy poderosa. Tu mente puede hacer que hagas cosas que tu cuerpo te dice completamente que no, pero solo puede llegar hasta cierto punto. Pone las cosas en perspectiva, pero soy una persona diferente a Tyson y me están pidiendo que haga algo diferente de lo que hizo Tyson. La cantidad de presión que siento después de ver a Tyson y Paul no pesa más sobre mí de ninguna manera en comparación con la presión que me pondré a mí mismo.»

«Tendré mucho tiempo para recuperarme después de este, así que lo daré todo. El hecho es que tengo varios meses para prepararme para algo que tomará 15 minutos en el ring. La preparación siempre es mucho más difícil que la actuación real. Al final del día, intentas hacer todo lo que sabes y lo que tienes a tu disposición para prepararte para lo que estás a punto de emprender. No me importa un carajo si tengo 57 o 58 años. Esta vez, realmente estoy teniendo tiempo de preparación y la capacidad de estar listo. Comparativamente, a pesar de la edad que tengo, tendré cinco veces más tiempo para prepararme que para cualquier otro combate. Si no puedo estar listo en ese período de tiempo, con lo que tengo para ofrecer, entonces no será suficiente. Creo que he establecido mis estándares bastante altos y, al final del día, creo que la gente quedará gratamente sorprendida por el resultado y mi desempeño».

► Los entrenamientos

«Mi hombro es probablemente la peor parte de mi anatomía en este momento, aparte de mi cuello y mi rodilla. Se ha documentado ampliamente, y yo mismo lo he admitido, que destrocé mi hombro. Anoche mientras entrenaba alrededor de la medianoche, puedo hacer cosas ahora con ese hombro destrozado que no había podido hacer en diez años. Esto es antes de una serie de combates que he tenido. Mi hombro está en una mejor posición meses antes de tener que luchar de lo que estaba días antes de los combates en el pasado. Eso es un cambio enorme. Si pienso en eso como un atributo positivo para mi entrenamiento, estoy muy por delante de la curva. No puedo esperar. No podía levantar mi brazo la última vez que estuve en el ring. Ya no pienso en mi hombro, y eso es increíble. A pesar de que estoy en desventaja en muchas cosas de cara a esto, estaré mucho mejor preparado de lo que he estado en el pasado. Hay pocas cosas en el mundo que tienes la oportunidad de planear tú mismo en cuanto a un final. Puedo ayudar a planearlo. Eso es increíble. Eso me pone en una posición en la que estoy eternamente agradecido.»

