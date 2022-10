Goldberg reveló el mejor momento de su carrera en WCW

Goldberg es uno de los luchadores más dominantes de la era moderna, haciéndose un nombre durante la WCW, convirtiéndose en una de sus principales estrellas durante las Monday Night Wars, donde en su punto más alto lograron derrotar a WWE en ratings. Logró conquistar el Campeonato Mundial de Peso Completo en la extinta WCW, pero aseguró que ese no ha sido su momento más memorable allí.

► Goldberg ganó su campeonato en WCW frente a amigos y familiares

En junio de 1998, Goldberg ingresó al Georgia Dome para disputar el combate más importante de su carrera ante la presencia de más de 41 mil fanáticos que gritaban su nombre, en el cual derrotó a Hollywood Hulk Hogan para ganar el Campeonato Mundial WCW en el evento estelar de WCW Monday Nitro.

En aquella noche, Goldberg trabajó en frente de familiares y amigos en el mismo estadio donde compitió para los Atlanta Falcons de la NFL, el Georgia Dome. El miembro del Salón de la Fama WWE tuvo su gran momento en frente de los fanáticos de Atlanta, pero la razón sería una muy distinta a la obtención del título, y así lo comentó durante una entrevista reciente con Roman Atwood.

«No es porque gané. No es porque yo fuera el campeón. No es porque vencí a Scott Hall más temprano en la noche y vencí a Hulk Hogan esa noche. Fue porque al final de la noche, cuando salimos del aire, la nWo me esposó al tensor del esquinero y me molieron a golpes. Bueno, ¿sabes quién vino en mi ayuda? Mis compañeros de los Atlanta Falcons.

Eso fue absolutamente lo mejor que he visto, y durante ese segundo, los chicos con los que sangré, lloré y traté de ser todos los días, querían ser yo. Eso fue genial. Podría haber muerto ese día y eso fue lo mejor que he visto.»

Antes de su carrera como luchador, Goldberg tuvo un fugaz paso por la NFL solo logró jugar 14 juegos en el transcurso de tres temporadas, entre 1992 y 1994, y en aquel Monday Night Nitro tuvo la presencia de varios de sus compañeros, quienes lo vieron llegar a la cima de la extinta WCW.